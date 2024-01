Nämä työpaikat kiinnostivat suomalaisia eniten vuonna 2023 – palkkatieto houkuttelee

Työnhakupalvelu Duunitorilla julkaistiin vuonna 2023 yhteensä noin 550 000 työpaikkailmoitusta. Ilmoitukset keräsivät yhteensä yli 81 miljoonaa lukukertaa. Ennätykselliseen edellisvuoteen verrattuna työpaikkailmoituksia oli noin 25 prosenttia vähemmän ja lukukertoja puolestaan 17 prosenttia enemmän.

Duunitorin rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikön Lotta Viljamaan mukaan muutokset selittyvät synkentyneillä talousnäkymillä.

”Moni työnantaja laittaa säästöpaineiden alla rekrytoinnit jäihin. Samaan aikaan työnhakijoita on irtisanomisten vuoksi liikkeellä aikaisempaa enemmän. On kuitenkin tärkeää huomata, että alakohtaisia eroja on paljon ja että moni ala kärsii tälläkin hetkellä osaajapulasta.”

Nämä työpaikkailmoitukset keräsivät eniten lukukertoja vuonna 2023

Luetuin työpaikkailmoitus keräsi yli 70 000 lukukertaa, ja valtaosa listan ilmoituksista sai yli 30 000 lukukertaa. Listassa ei ole mukana kesätöitä.

Katso viime vuoden halutuimmat kesätyöpaikat.

Viime vuoden luetuimpien ilmoitusten listalla on hyvin erilaisia työpaikkoja aina kaupan alalta hoitoalalle. Mukana on monia tunnettuja brändejä, jotka tarjoavat useita – jopa satoja – työpaikkoja eri puolilla maata.

Palkkaus ja etätyöt kiinnostavat työnhakijoita

Kahta luetuinta työpaikkailmoitusta yhdistää palkkatiedon avaaminen. 15 luetuimman työpaikkailmoituksen listassa on mukana neljä työpaikkaa, joiden palkkaus on kerrottu euroina.

”Myös Duunitorin työnhakijatutkimuksesta käy ilmi, että palkkatieto on työnhakijoille yksi tärkeimmistä työnhakupäätökseen vaikuttavista asioista. Datamme perusteella palkan kertominen lisää työpaikkailmoituksen lukukertoja. Tästä huolimatta valitettavan harva työnantaja kertoo palkasta täsmällisesti näin aikaisessa vaiheessa rekrytointiprosessia. Palkka-avoimuus on siis hyvä keino erottua edukseen”, Viljamaa kertoo.

Myös työpaikkailmoituksen otsikoinnilla on väliä: luetuimmista ilmoituksista erottuvat esimerkiksi Lidlin myyjähaun huomiota herättävä otsikko sekä Dynavan ja Diktamenin tarjoamista etätyömahdollisuuksista kertominen otsikossa.

Viljamaa nostaa etätyön houkuttelevuuden kiinnostavana trendinä.

”Etätyömahdollisuuden sisältävien työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Moni työnantaja ei kuitenkaan hyödynnä paikkariippumattomuutta työnhakijoiden houkuttelussa. Etä- tai hybridityöstä kannattaa siis ehdottomasti kertoa konkreettisesti työpaikkailmoituksessa.”

Koulutusohjelmat ovat työnhakijoiden kestosuosikkeja

Mukana luetuimpien työpaikkailmoitusten listalla on myös UPM:n oppisopimuskoulutus sekä rekrytoivia koulutusohjelmia, jotka puuttuvat esimerkiksi IT-alan osaamistarpeisiin.

”Verrattain nopea, työn ohessa tapahtuva kouluttautuminen uuteen ammattiin kiinnostaa erityisesti alanvaihtajia, ja nämä ilmoitukset ovatkin nousseet viime vuosina toistuvasti luetuimpien joukkoon.”

Rekrytointimarkkinointiin panostaminen tuo näkyvyyttä

Moni luetuimpien työpaikkailmoitusten listalla oleva työnantaja on panostanut pitkäjänteiseen työnantajakuvan rakentamiseen ja aktiiviseen rekrytointimarkkinointiin. Mehiläisen lähihoitajarekrytointi palkittiin Vuoden 2023 rekrytointikampanjana, johon myös listalle noussut työpaikkailmoitus kuului.

”Vahva työnantajabrändi ja rekrytointimarkkinointiin käytetyt panostukset näkyvät suoraan työpaikkailmoitusten suosiossa”, Viljamaa kommentoi.