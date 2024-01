Sähkön riittävyys on hyvä, Fingrid purkaa valmiustason noston

Asiakastarve ja Energiaviraston uusi valvontamalli määrittävät investointeja kantaverkkoon 2.1.2024 14:36:49 EET | Tiedote

Säänneltyä sähköverkkotoimintaa ja sen tuottoa valvova Energiavirasto on antanut päätöksen sähkön kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevista menetelmistä kuudennelle 1.1.2024 – 31.12.2027 ja seitsemännelle 1.1.2028 – 31.12.2031 valvontajaksolle. Fingrid on antamissaan lausunnoissa esittänyt näkemyksensä Energiaviraston julkaisemiin valvontamenetelmiä koskeviin suuntaviivoihin sekä loppuvuonna esitettyihin eri valvontapäätösluonnoksiin. Fingridin arvion mukaan päätös valvontamenetelmistä on merkittävä heikennys vuodenvaihteessa päättyneeseen sähkön kantaverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton valvontamenetelmään. Kantaverkon rakentamisen ja kehittämisen tarve ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi sekä vihreän siirtymän investointihankkeiden mahdollistamiseksi kasvaa. Fingrid jatkaa historiansa suurimman investointiohjelmansa toteuttamista, mutta arvioi tulevien kantaverkkoinvestointiensa kannattavuutta Energiaviraston asettamien uusien valvontamenetelmien myötä. Vuoden