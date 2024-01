Kokoomuksen Salla: TikTokin kieltämisestä tulee keskustella EU:ssa

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen Aura Salla kannattaa TikTokin kieltämistä EU:ssa turvallisuuspoliittisena uhkana. Sallan mukaan Euroopassa tulisi digimarkkinan ja -palveluiden ylisääntelyn sijaan keskittyä datan keräämisen luomiin turvallisuusuhkiin.

“Meidän tulee keskittyä markkinoiden kurittamisen sijaan turvallisuuspolitiikkaan. Yksi ongelma, johon Euroopassa on herätty ja mistä löytyy jo oikeuden päätöksiä, on yhdysvaltalaisten yritysten datan kerääminen Euroopassa ja sen siirtäminen Yhdysvaltoihin tuotteiden ja palveluiden kehitystä varten. Ongelma Euroopan näkökulmasta on ollut, että henkilödatan osalta ei ole ollut varmuutta, miten tietoja kohdellaan Yhdysvalloissa. Huoli on osin ollut oikea ja tähän on puututtu. Yhdysvallat joutuivat rakentamaan oikeusasiamiehen palvelun, josta eurooppalaiset voivat henkilötietojaan tarvittaessa kysyä. Erikoista asiassa on, että huoli tärkeimmän liittolaisemme datan keräämisestä on ollut suurempi kuin kiinalaisten. Jopa presidentinvaalin ehdokkaat Suomessa käyttävät kiinalaista sosiaalisen median palvelua avoimesti” Salla toteaa.

Salla on erityisen huolissaan TikTokin luomista turvallisuusuhkista.

“Kiinassa laki on selkeä. Yritykset joutuvat tarvittaessa luovuttamaan datansa valtiolle. Eli toisin sanoen, kun presidenttiehdokas tai lapsesi lataa videoita TikTokkiin, voivat ne päätyä Kiinan kommunistisen puolueen propagandan välittämiseen tähtäävän teknologian kehitystyöhön. TikTok on viime vuosina rakentanut itselleen massiivisen lobbausarmeijan ja palkannut riveihinsä niin brittejä kuin ruotsalaisia ammattilaisia viemään viestiä, että se on siistiytynyt länsimainen yritys. TikTokin kuitenkin omistaa kiinalainen Bytedance, jota koskee Kiinan lakien velvoitteet. Olemme siis olleet viime vuodet erittäin huolissamme yhdysvaltalaisten yritysten valta-asemasta, mutta meistä on hauskaa että ulkopolitiikan kärkitehtävään Suomessa hakevat jakavat dataansa kiinan propagandakoneistolle” Salla kuvaa.

“Uskon vahvasti markkinatalouteen ja mahdollisimman vapaa markkina on tie eurooppalaisen talouskasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiselle. Järkevä ja vahva turvallisuuspolitiikan linja on kuitenkin ainoa tapa taata turvallinen yhteiskunta. Siksi Euroopan unionin on mietittävä tarkasti antaako se Kiinan kerätä vapaasti dataa Euroopassa ja käyttää sitä omien tarkoitusperiensä vahvistamiseen” Salla päättää.

Lisätietoja:

Aura Salla, aura.salla@eduskunta.fi ,

+358 50 433 8438