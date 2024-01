Ensimmäisenä maailmassa – Urkumusiikki.fi, pelillinen oppimisympäristö

Tiina Ilonen on turkulainen urkuri ja musiikkipedagogi. Hän on valmistunut Turun konservatoriosta kirkkomuusikoksi, Turun Taideakatemiasta musiikipedagogiksi ja Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi. Ilonen toimii kanttorin virassa Piikkiön seurakunnassa. Vuonna 2012 hän perusti Musiikkikoulu Ilosen, joka toimii Turun seudulla. Ilonen on toteuttanut sivuston rakkaudesta urkuihin ja urkumusiikkiin, kyseessä ei ole kaupallinen hanke. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut hanketta.