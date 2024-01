KUTSU MEDIALLE: Rakennuttaminen 2024 Tampereella 18.-19.1.2024 – Uusi Rakentamislaki ja uudet ratkaisut hankkeisiin ja projektinjohtoon

Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoita kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alan Rakennuttaminen 2024 -seminaariin Tampere-talolle 18.-19.1.2024.





Poimintoja ohjelman puheenvuoroista:





torstai 18.1. klo 9.30

Valtiovallan tervehdys

Juhani Danski, ympäristöministeriö

Kansliapäällikkö Juhani Danski avaa Rakennuttamisen seminaaripäivät ministeriön ajankohtaiskatsauksella.

torstai 18.1. klo 9.50

Rakentaminen ja suhdanteet

Aki Kangasharju, ETLA

Talouden suhdanne vaikuttaa suoraan siihen, mitä teemme. ETLAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju tuo esille suhdanteen ja rakentamisen syitä ja seurauksia.

torstai 18.1. klo 10.40

From Risk to Resilience: Adapting Real Estate to Climate Change

Martijn Steenstra, Sweco

Swecon Martijn Steenstra kertoo puheenvuorossaan, miten kiinteistöt sopeutetaan ilmastomuutokseen.

torstai 18.1. klo 11.15

Vastuullisuuden edelläkävijänä rakennuttamisessa – ratkaisuja ja caseja

Victor Holmqvist, NREP

torstai 18.1. klo 13

Uusi Rakentamislaki – Miten uusi Rakentamislaki muuttaa rakennuttamista?

Uuden Rakentamislain vaikutukset rakennuttamiseen eri näkökulmista

perjantai 19.1. klo 9.00

Navigating Project Management with AI: Exploring Innovative Ways AI Enhances Project Implementation

Antonio Nieto-Rodrique

Antonio Nieto on projektijohtamisen huippuasiantuntija, puhuja ja kirjailija. Rakennuttamiseen hän saapuu kertomaan tekoälyn hyödyntämisestä projektinjohtamisessa. Tutkimukset osoittavat, että se voi parantaa onnistumisen mahdollisuuksia jopa 25% ja tästä Nieto on kertomassa miten.

*****

Tapahtumassa palkitaan Vuoden rakennuttaja, Vuoden rakennuttajakonsultti ja Rakennuttamisen kehittäjä torstaina 18.1. alkaen klo 19.00.

Tutustu tarkemmin puhujiin ja ohjelmaan.

Toimittajien ilmoittautuminen ennakkoon:

Mari Vuorela, viestintäpäällikkö, Kiinko, mari.vuorela@kiinko.fi

Lisätiedot: https://rakennuttaminen.net/