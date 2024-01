Speed datingia, sotaa ja rauhaa sekä tunnetaitoja Espoon seurakuntien kevättarjonnassa

Tänä keväänä Kirkko Espoossa eli kuuden seurakunnan yhteisö — Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden, Leppävaaran, Tapiolan ja Olarin seurakunnat sekä Esbo svenska församling — kutsuvat espoolaisia tutustumaan seurakuntien tapahtumatarjontaan Yhdessä-teemalla.

”Kevättä kohti kuljettaessa luominen kutsuu uuteen kasvuun paitsi luontoa, myös meitä. Yhteyden etsintä on hyvyyden ilmentymä. Yhdessä tekemisessä tulee näkyväksi Jumalan hyvä tahto, joka myös korjaa meitä, jos jokin onkin mennyt rikki”, kokoaa Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen kevään tunnelmia.

Helmikuun aloittaa perinteisesti Suomen vanhin keräys, Yhteisvastuukeräys. Vuonna 2024 apu suunnataan nuorten mielenterveyden edistämiseen HelsinkiMission kautta. Esimerkiksi Olarin seurakunnan Yhteisvastuu-perhetapahtumassa 4.2. juhlitaan lapsille sopivien rastiratojen parissa: vuohia ja kaneja rapsutellen, hodarikojulla ja taskulamppuradalla käyden, kirjastoautokin piipahtaa paikalla. Leppävaaran seurakunnassa juhlitaan 11.2. seurakunnan 60-vuotispäivän yhteydessä Yhteisvastuukeräyksen alkua Päivä Kirkonmäellä -tapahtumassa. Tarjolla keittolounas, grilli ja puuhapajoja lapsille.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta on suurin Espoon seurakunnista. Siellä Yhteisvastuun alkua juhlitaan Keittoviikolla ma-pe 5.-9.2. Auroran kappelissa. Myös suositut Safkaa ja seuraa -illat jatkuvat ma, ke ja to-iltaisin klo 17–19. Tarjolla on yhteinen ja edullinen ruokailu, pelejä ja peliseuraa, puuhaa lapsille sekä muuta vaihtuvaa ohjelmaa.

Mikäli viimeaikaiset maailmanpoliittiset tilanteet askarruttavat mieltä, tieto ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa rauhan ja sodan teemoista saattaa tepsiä. Sotien keskellä - taustaa ja pohdintoja teologisessa piirissä kokoontuu torstaisin klo 19 Auroran kappelissa teemoilla:

18.1. Kenttäpiispa, FT, TT Pekka Asikainen: "Sotilaspapit puolustusvoimissa"

15.2. TT., dos. Niko Huttunen: "Sodan oikeutus".

14.3. TT, teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä: "Moskova-Kiova -jännite, historiallinen tausta"

18.4. Väitöskirjatutukija Bruno Jäntti: "Mitä on Palestiina?"

23.5. Kansanedustaja Ben Zyskowicz: "Juutalainen näkökulma Lähi-idän kriisiin"

Dosentti Niko Huttunen aloittaa myös oma neliosaisen Apokalypsi nyt! Lopunajan näyt ja maailmanpolitiikka -teemaisen luentosarjan Kalevalan päivänä Espoonlahden seurakunnassa.

Esbo svenska församling starttaa kevään Stillhetens yogalla® pappi ja retriittiohjaaja Maria Repo-Rostedtin johdolla, lisätiedot Kom med - Esbo församlingar (esboforsamlingar.fi). ​ Yhteisvastuu-keräys käynnistyy Svenskassa lähituotannon antimista koostuvalla lounaalla ja lapsille suunnatulla ohjelmalla. Myöhemmin kevättalvella luvassa on uteliaille keskusteluja kirkosta uskosta ja kirkosta toimittaja Sofia Torvaldsin kanssa.

Yksi kysymys ihmiselossa on, miksiköhän kaiken edes pitäisi aina täysin tip-top-järjestyksessä kun elämä harvoin on. Espoonlahden seurakunnassa tämä on huomattu, ja kirkko laitetaan huolella sotkuun Messy Church -tapahtumassa su 28.1. klo 16. Kaikenikäisten hengellisessä tapahtumassa on toimintapisteitä. Lopuksi syödään yhdessä.

Suomalaiset perheet kaipaavat myös tutkimusten mukaan tukea ja apua esimerkiksi tunnetaidoissa. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen perheleiri kutsuu kaikki perheet tunteiden äärelle 9.-11.2.2024 Velskolassa. Ilmoittautumiset verkossa 19.1. mennessä, lisätiedot Tanja Routamalta. Arjen kevennykseen on suunnattu myös Espoonlahden seurakunnan Iltasafka - Helppo ruokahetki kaiken ikäisille joka torstai Espoonlahden kirkolla. Yli 15-vuotiaat 3€, 7–14-vuotiaat 1€, alle 7-vuotiaat syövät maksutta.

Lopulta arki kysyy meiltä kaikilta henkistä kanttia. Vastaus saattaa piillä joko perinteisissä sunnuntaimessuissa Yhteisömessun kauden avausta vietetään Espoonlahden kirkolla 14.1. Lauteilla Chariots-gospelkuoro, puhujavieraina olympiavoittaja, hotelliyrittäjä Samppa Lajunen, koomikko Mikko Vaisamaa sekä kunnon kattaus yhteisöllistä meininkiä.

Vastauksia kesto- ja sietokykyyn saa myös Olarin seurakunnan Hiljaisuuden joogassa ja siihen liittyvästä Johanna Harjunkosken blogissa. Leppävaaran seurakunnassa joogataan yhdessä Noora Lanan kanssa. Yhdessä kanttori Pauliina Hyryn kanssa he tarjoavat uutuutena Turvapaikka-nimistä urkuäänirentoutusta 28.2. Tuomiokirkkoseurakunnan Hiljaisuuden jooga kutsuu kävijöitä puolestaan ke 24.1. klo 18 alkaen Suvelan kappelissa.