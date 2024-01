Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeusasuntoja Tampereen Ojalaan

Asuntosäätiö rakennuttaa 33 uutta asumisoikeusasuntoa Tampereen Ojalaan osoitteeseen Bäckströminkatu 1. Bäckströminkadulle rakentuva kohde on Asuntosäätiön 30. kohde Tampereella.

”Ojalan asumisoikeuskohde täydentää asuntotarjontaamme Pirkanmaalla. Olemme iloisia, että pääsemme hankkeen myötä osallistumaan Ojalan asuinalueen kehittämiseen. Asumisoikeusasuntojen rakennuttaminen Pirkanmaalla toteuttaa strategiaamme, jonka yhtenä tavoitteena on kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevissa kasvukeskuksissa”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”Tampere on vetovoimainen ja vahva kasvukeskus, jossa on jatkuvasti kysyntää uusille laadukkaille asumisoikeusasunnoille. On erittäin hienoa aloittaa yhteistyö Asuntosäätiön kanssa tässä hankkeessa, joka lisää uuden Ojalan alueen asuntojen tarjontaa. Hanke vahvistaa ja kasvattaa edelleen Marvea Oy:n asemaa yhtenä Tampereen kaupunkiseudun suurimmista asuntorakentajista”, Marvea Oy:n toimitusjohtaja Leon Kärnä toteaa.

Nelikerroksiseen kohteeseen rakentuvien asumisoikeusasuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin viiden huoneen asuntoihin. Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, ja viiden huoneen asunnoissa asumisen mukavuutta lisää myös oma sauna.

Asuinrakennuksessa asukkaiden käyttöön tulevat yhteiset kerho- ja saunatilat sekä kuivaushuone. Asukkaiden autoja varten rakennetaan ulkopysäköintipaikat 23 autolle. Kohteen pihapiirissä on myös pyöräkatos sekä leikkialue.

Ojalan kehittyvä asuinalue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajan kupeessa. Ojalan vetovoimasuutta vahvistavat erinomaiset kulkuyhteydet. Toimiva bussiliikenne sekä valtatiet 12 ja 9 uusine liittymineen mahdollistavat helpon liikkumisen Tampereen keskustaan ja muihin kaupunkikeskuksiin. Vehreä ja luonnonläheinen Ojala tarjoaa myös mainiot mahdollisuudet ulkoiluun.

Kohteen suunnittelusta on vastannut Laitila Arkkitehdit Oy.

Asuntojen haku Asuntosäätiön verkkosivujen kautta: www.asuntosaatio.fi

Lisätietoja:

Asuntosäätiö

Rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori

p. 020 161 2272

turkka.keravuori@asuntosaatio.fi

Marvea Oy

Toimitusjohtaja Leon Kärnä

p. 044 421 0404

leon.karna@marvea.fi