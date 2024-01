Espoossa kasteen voi varata myös netin kautta

Espoon suomenkielisten seurakuntien jäsenet ovat vuoden alusta voineet varata kasteen netin kautta. Tilaisuuden voi varata mihin tahansa tarjolla olevista kirkoista tai kappeleista. Papin pääsee valitsemaan oman seurakunnan papeista. Palvelun kautta voi varata kastepapin myös silloin, kun ristiäiset pidetään kotona.



Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti kertoo, että seurakuntalaiset ovat toivoneet sähköistä varausmahdollisuutta jo pitkään.



"Muutoksen myötä kasteen varaaminen muuttuu melko tavalla helpommaksi eikä ole kiinni palvelukeskuksemme toiminta-ajoista. Lapsiperheissä on totuttu varaamaan lääkärit ja muut netin kautta, nyt myös voi kastevarauksen tehdä samalla tavalla", Jukka Lehti kuvaa.



Sovellus ohjaa käyttäjää eteenpäin varausta tehdessä. Tehdystä varauksesta tulee vahvistusviesti varaajan sähköpostiosoitteeseen. Pappi on yhteydessä perheeseen hyvissä ajoin ennen kastetta. Kastekirkon tai -kappelin voi varata sähköisesti myös silloin, kun kasteen toimittaa perheen oma pappi.



Seurakunnan jäsen pääsee varaamaan kasteen heti, kun lapsen henkilötunnus on tiedossa. Sähköisesti on varattavissa vain osa ajoista ja paikoista. Mikäli sopivaa aikaa tai paikkaa ei löydy, varaaminen hoidetaan perinteisesti ottamalla yhteyttä Espoon seurakuntien palvelukeskukseen. Myös Esbo svenska församlingin kastevaraukset tehdään edelleen sitä kautta.



Jukka Lehti kertoo, että juuri auenneen palvelun kautta on varattu jo muutama kaste.

"Seuraamme tarkasti, kuinka hyvin ihmiset löytävät tämän mahdollisuuden. Jos palvelu on suosittu, on mahdollista, että lähes kaikki varaukset voidaan hoitaa tätä kautta", Jukka Lehti sanoo.



Espoon seurakunnissa kastettiin viime vuonna 1300 lasta ja satakunta aikuista. Palautteen perusteella kastejuhlat ovat perheille merkityksellisiä. Myös järjestelyihin ollaan tyytyväisiä. Erityisesti on kiitetty sujuvaa yhteistyötä papin kanssa.



Ohjeet kasteen ajanvaraukseen sekä muihin ristiäisten järjestelyihin löytyvät Espoon seurakuntien verkkosivuilta www.espoonseurakunnat.fi/kaste. Verkossa voi myös tutustua käytettävissä oleviin tiloihin.