Tutkimus: Joka toinen suomalainen huolissaan Lähi-idän kriisin vaikutuksista heidän talouteensa

Istanbul on nimetty 50 parhaan matkakohteen joukkoon vuonna 2024 21.12.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Istanbul on sisällytetty matkailulehti Travel and Leisuren vuoden 2024 The 50 Best Places to Travel -listaan. Lehden mukaan kaupungin vilkas ilmapiiri ja ikoniset maamerkit tarjoavat vieraille unohtumattomia elämyksiä. Matkailulehti Travel and Leisure kokosi listan 50 parhaasta matkakohteesta, esitellen matkakohteita, kaupunkeja ja kokemuksia, jotka herättävät matkailijoiden mielenkiinnon ja innostavat heitä suunnittelemaan tulevan vuoden matkojaan.