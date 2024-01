Malmin Lidl uudistuu – myymälälle lähes 300 neliötä lisää tilaa

Malmin kauppakeskuksessa sijaitseva Lidl-myymälä saa lähes 300 neliötä lisää tilaa, kun se laajenee vieressä sijaitsevaan entisen pankin tilaan. Lähes kaikki uudet neliöt käytetään myyntitilaan, joten muutos tulee olemaan asiakkaille näkyvä.

Lisäneliöt mahdollistavat monia uudistuksia. Kassat ja myymälän uloskäynti siirtyvät uuteen laajennusosaan. Sisäänkäynti pysyy tutulla paikallaan, joten myymälään on edelleen helppo löytää. Paistopiste ja pullonpalautustila uudistetaan. Myymälä saa myös yhden uuden pikakassan jo olemassa olevien kolmen pikakassan yhteyteen.

Lisätila mahdollistaa myös aiempaa laajemman valikoiman: jatkossa Malmin myymälässä on entistä kattavammin tarjolla eri tuotteita. Myyntiin voidaan tuoda myös enemmän kampanjatuotteita, kuten eksoottisempia jogurtteja ja valmisruokia.

– Tätä on odotettu pitkään! Hyvin olemme pärjänneet vanhoissakin tiloissa, mutta on mahtavaa, että saamme tänne lisää tilaa niin asiakkaita kuin työntekijöitämmekin ajatellen. Jatkossa täällä on entistä miellyttävämpää tehdä ostoksia sekä työskennellä, kun tilaa on enemmän ja myymäläjärjestys on fiksumpi, kertoo myymäläpäällikkö Senna Suisto-Vänttinen.

Laajennuksen jälkeen myymälän myyntipinta-ala tulee olemaan lähes tuhat neliömetriä.

Myymälä uudistuu myös yleisilmeeltään. Seinät saavat uuden, raikkaan vaalean värityksen, joka on tuttu uusimman Lidl-ilmeen mukaisista myymälöistä. Lisäksi myymälästä poistetaan alakatto ja uusitaan valaistus, minkä ansiosta myymälätilasta tulee avarampi ja valoisampi.

– Odotamme täällä jo innolla uutta myymälää. On mahtavaa päästä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Uskon, että myös asiakkaamme ilahtuvat lisätilasta sekä tulevista uudistuksista! sanoo Suisto-Vänttinen.

Malmin myymälän remontin aikana lähimmät Lidl-myymälät palvelevat asiakkaita Helsingin Pihlajamäessä, Pakilassa ja Arabiassa.