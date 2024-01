Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 8.1.2024

Palkittu tanssija-koreografi Sonya Lindfors tuo nuorille suunnatun esityksensä Espooseen 4.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Katutanssia ja yhteisöllisyyttä käsittelevä Something like this esitetään Kannusalissa torstaina 1. helmikuuta.