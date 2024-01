Reaktorille uusi kaupallinen johtaja Elisalta

Nordlund siirtyy Reaktorille tietoliikennejätti Elisalta, jossa hän on tehnyt pitkän uran IndustrIQ-liiketoiminnan toimitusjohtajana ja Elisa Oyj:n liiketoimintajohtajana. Aiemmin Nordlund on työskennellyt kansainvälisissä it-ratkaisujen myynti- ja kehitystehtävissä muun muassa Vismassa, Hotelzon Internationalissa ja Unisys:ssä. Nordlund on myös kokenut it-yhtiöiden hallitusammattilainen.

– Lassella on pitkä kokemus kansainvälisestä ratkaisumyynnistä. Lisäksi hän on etevä, kollegoidensa ja tiimiensä arvostama johtaja, joka sopii hyvin Reaktorin kulttuuriin. Olenkin erittäin iloinen, kun saamme Lassen vahvistamaan tiimiämme. Olemme päivittämässä strategiaamme ja meillä on loistavat valmiudet menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olen optimistinen vuodesta 2024, sanoo toimitusjohtaja Pekka Horo.

Microsoft-alumni Horo aloitti Reaktorin globaalina toimitusjohtajana syksyllä 2023. Nordlundin nimitys vahvistaa yrityksen kansainvälistä osaamista entisestään.

– Tulen varsin innoissani Reaktorin tiimiin! Se tunnetaan sekä upeista asiakkaistaan että poikkeuksellisen tehokkaista ratkaisuistaan. En malta odottaa, että pääsen mukaan rakentamaan yrityksen seuraavaa vaihetta, Nordlund sanoo.

Kaupallisena johtajana Nordlund vastaa Reaktorin liiketoiminnan ja tarjooman kehittämisestä. Nordlund on tietotekniikan maisteri Helsingin yliopistosta ja lisäksi hän on valmistunut Stanford Executive Program -koulutuksesta.