Korkein hallinto-oikeus palaa peruskorjattuihin tiloihin

Korkein hallinto-oikeus on toiminut viimeiset kolme vuotta väistötiloissa Hakaniemessä. Näiden vuosien aikana korkeimman hallinto-oikeuden omat toimitilat ovat läpikäyneet Senaatti-kiinteistöjen johtaman mittavan muutos- ja korjaustyön, joka on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Fabianinkadulla, Kasarmitorin laidalla sijaitseva rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde. Uusrenessanssityylinen talo valmistui vuonna 1902 ja sen suunnitteli arkkitehti Waldemar Aspelin. Tilat ovat olleet aiemmin Helsingin Säästöpankin ja Suomen Yleisradion käytössä. Unioninkadun puoleinen uudisrakennus on valmistunut vuonna 1952 ja sen suunnittelivat arkkitehdit Jussi Paatela, Veli Paatela ja Reino Koivula. Tilat ovat olleet korkeimman hallinto-oikeuden käytössä vuodesta 1984 lähtien.

Peruskorjaus on tehty suojelukohteen erityispiirteet huomioiden ja tilat ovat muunneltu 2020-luvun työympäristövaatimuksiin. Hienovaraisesti konservoitujen pintojen lisäksi talotekniikka on kokonaan uusittu ja rakennukset on liitetty kaukokylmäverkkoon. Modernisoidut tilat mahdollistavat uusien tekniikoiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton työtiloissa ja istuntosaleissa. Perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana ovat toimineet Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden käyntiosoite muuttuu 15.1.2024 lähtien. Uusi käyntiosoite on Fabianinkatu 15, 00131 Helsinki. Korkeimman hallinto-oikeuden postilokero ja muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:

Emil Waris, kansliapäällikkö, korkein hallinto-oikeus, emil.waris@oikeus.fi, puh. 0295 640 210

Maarit Liukko, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, maarit.liukko@senaatti.fi, puh. 040 845 7223