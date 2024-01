“Ääri” voitti 10 000 euroa nimikilpailussa – luovan tuotannon talo valitsi uuden nimensä lähes 1 300 ehdotuksen joukosta

Suurimman ulottuvuuden konkreettinen tai kuvaannollinen raja – sitä on määritelmän mukaan ”Ääri”. Nyt se on myös luovan yrityksen uusi nimi.



Vuonna 2013 perustettu yritys nimettiin alun perin perustajajäsentensä mukaan. Yrityksen ytimessä on aina ollut rajojen rikkominen sekä keskinkertaisuuden haastaminen, ja uuden nimen ja nimeämistavan piti heijastella näitä arvoja. Yrityksen työntekijät toivoivat nimen olevan erottuva ja mieleenpainuva.



“Käsittelimme kaikkia nimiehdotuksia anonyymisti valintaprosessin ajan. Ehdotusten määrä yllätti meidät positiivisesti. Kilpailun osallistujat olivat nähneet niiden eteen valtavasti vaivaa. Moni liitti mukaan lisämateriaalia esimerkiksi ilmeen visuaalisuudesta tai nimen lähtökohdista”, kiittelee nimikilpailun tuottaja Laura Silvanto.



Voittajanimen valinnassa oli mukana raati, joka koostui kahdeksasta luovan työn ja kielen parissa työskentelevästä ammattilaisesta. Raati valitsi nimiehdotusten joukosta kymmenen parasta ja luovutti ne yrityksen työntekijöille.



“Raadin tehtyä työnsä kypsyttelimme vaihtoehtoja omalla porukalla pari viikkoa, minkä jälkeen valitsimme uudeksi nimeksi Ääri. Tunteiden vuoristorata, joka nimen vaihtamiseen liittyi, yllätti minut täysin. Välillä teki mieli lähteä kisan ajaksi mökille ja palata vasta, kun uusi nimi olisi ovessa. Nyt olen äärimmäisen onnellinen lopputuloksesta ja tavasta miten siihen päädyimme”, pohtii toimitusjohtaja Kimmo Syväri.

Voittajatiimi Extremus, johon kuuluvat Anssi Kähärä ja Mikko Koskinen, perustelee nimiehdotustaan seuraavasti:

”Ollaksesi erinomainen luovassa työssä, sinun tulee olla rohkea, kestää epämukavuutta ja kohdata pelot. Ääri liittyy yhdessä kokoontumiseen ja yhdessä pohtimiseen. Voidaan olla työn äärellä, luovuuden äärellä tai todellisuuden äärellä. Ääri on tunnetila. Sillä voidaan vihjata, että joku on 'partaalla' tai 'reunalla' tietyn tunteen tai tilan suhteen.”

Voittajatyö:

