Metson ja teeren latvalinnustus alkaa

Urosmetson ja -teeren talvipyynti aloitettiin viisi vuotta sitten ja pyyntialue on vaihdellut lintutilanteen mukaan. Edellytyksenä pyynnille on, että lajien kannat ovat riittävän runsaita.

Pohjois-Suomen metsokannan kehitys on ollut vahvaa viime vuosina erityisesti Koillismaalla sekä itäisessä ja keskisessä Lapissa. Teerikanta on vahvistunut laajalla alueella Pohjois-Pohjanmaalta ja itäisestä Suomesta Keski-Lappiin. Lajien pitkäaikainen kannankehitys on ollut kasvavaa tai vakaata. Kyseisillä alueilla ollaan monin paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksissä.

Urosteeren talvinen latvalinnustus on sallittua Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan pohjoisosissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön ja Utsjoen kuntia sekä Kainuun maakuntaan kuuluvissa Paltamon ja Puolangan kunnissa. Urosmetson osalta metsästys on sallittua Pohjois-Karjalassa lukuun ottamatta Nurmeksen kuntaa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan pohjoisosissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Utsjoen ja Lapin lounaisia kuntia sekä Kainuun maakunnan Puolangan ja Suomussalmen kunnissa.

Talvipyynti on haastavaa

Runsaat lintukannat mahdollistavat perinteiseen pyyntimuotoon tutustumisen entistä useammalle metsästäjälle. Talvisaikaan pyyntiolosuhteet latvalintujen pyyntiin ovat olleet haastavia runsaan lumen ja lyhyen päivän takia ja saalismäärät ovat pysyneet maltillisina.

- Latvalinnustuksessa liikutaan yleensä suksilla hiihdellen ja tähyillään puihin ruokailemaan nousseita lintuja. Puissa ruokailevia lintuja on usein haastavaa lähestyä ampumaetäisyydelle, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Huomioi paikallinen lintukanta saalismäärissä

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet voivat vaihdella paikallisesti paljon. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

- Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Viime kesänä laskettiin jälleen lähes tuhat riistakolmiota. Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys, Luoma sanoo.

Katso metsästysajat https://metsastajalehti.fi/metsastysajat/

Tutustu vastuulliseen metsäkanalintujen metsästämiseen https://www.riistainfo.fi/vastuullinen-metsastaja/vastuullisuus-ohjeet/metsakanalintujen-metsastys/