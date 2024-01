Ykkösmedialle sopimus Finnairin lennonaikaisen viihdejärjestelmän mediamyynnistä

Ykkösmedia Oy on vuonna 2003 perustettu valtakunnalliseen mediamyyntiin ja tapahtumamarkkinointiin keskittynyt yhtiö. Ykkösmedialla on vahva osaaminen valtakunnallisen median osalta. Hoidamme Finnair Median lisäksi maakuntalentoasemien, VR lähijunien sekä Stockmannin mediamyynnin. Lisäksi Ykkösmedian tapahtumiin kuuluvat Business Slalom, Business Golf ja Suomen suurin matkailun osto-ja myyntitapahtuma SUOMA.

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on yksi maailman vanhimmista yhä operoivista lentoyhtiöistä ja on täyttänyt 100 vuotta vuonna 2023. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 13 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.