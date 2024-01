Etla laati talouden pelastuspaketin: perustettava parlamentaarinen työryhmä, korjattava verotus ja tehostettava pitkän aikavälin kasvutoimia

Talouskasvu ei piristy riittävästi ilman uusia toimia. Pitkän aikavälin kasvua tukevia toimia on vahvistettava ja rinnalle on rakennettava uusia toimia, jotka kiihdyttävät talouskasvua nopeammin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on koostanut listan konkreettisia toimia, joilla Suomen talous saataisiin kasvuun. Etla suosittaa muun muassa kasvun tukemista verotuksella eli verotuksen painopisteen muuttamista selkeämmin yrittämistä, investointeja ja työllisyyttä tukevaksi. Myös tasavallan presidentin esittämä parlamentaarinen taloustyöryhmä on saatava kokoon pikaisesti.