Logomon Kristian Karnell vastaa jälleen Michelin-gaalan tarjoiluista

Edith Piafin elämästä kertova menestysshow Helsinkiin ja Turkuun joulukuussa 23.8.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Sunborn Events ja Hollstenevents tuovat ensi kertaa Suomeen ranskalaisen Piaf! The Show -musiikkispektaakkelin. Gil Marsallan ohjaama Piaf! The Show on kunnianosoitus Ranskan kaikkien aikojen arvostetuimmalle laulajalle Edith Piafille, ja se kertoo Pariisin varpusen uskomattoman elämäntarinan hänen unohtumattomien laulujensa kautta. Musiikkielämys on mahdollista nähdä Helsingin Musiikkitalossa sunnuntaina 3. joulukuuta ja Turun Logomossa maanantaina 4. joulukuuta.