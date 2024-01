Parhaat sote-palvelut tehdään asiakkaiden ja sote-ammattilaisten yhteistyöllä

Keusote: Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen hyvinvointialuejohtajan valinnasta 18.12.2023 08:51:28 EET | Tiedote

Hallinto-oikeus on ilmoittanut 11.12.23 päätöksestään hyvinvointialuejohtajan virkasuhteeseen ottamisesta koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeuden johtopäätös valitukseen on, että hallinto-oikeus katsoo, ettei päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin eikä päätös ole valituksessa mainituilla perusteilla muutoinkaan lainvastainen. Aluevalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella. Valitus on siten hylättävä. Päätöksen myötä hyvinvointialuejohtajan Mikko Komulaisen valinta on lainvoimainen hallinto-oikeuden päätöksen valitusajan jälkeen.