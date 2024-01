CES 2024: HP:n kuluttajaportfolio muuntuu entistä henkilökohtaisemmaksi

HP Spectre x360 -kannettava on henkilökohtainen kumppanisi, joka on varustettu maailman mukautuvimmilla sisäänrakennetulla tekoälytekniikalla. Maailman edistyneimmillä muunnettavissa olevilla pc:illä yhteistyö onnistuu ja niissä on maailman suurin haptinen kosketuslevy Windows-pohjaiselle 16-tuumaiselle tietokoneelle.

Virittäydy tunnelmaan Poly Studiolla uusilla HP:n kannettavilla, joissa on Polyn legendaarinen ääni.

Mukauta tietokonettasi monipuolisilla lisälaitteilla: ergonomisella langattomalla HP 960 -Ergonomic Wireless Keyboard -näppäimistöllä ja kustomoitavalla HP 430 Programmable Wireless Keypad - Bluetooth®-numeronäppäimistöllä.

HP aloitti tänään CES 2024 -messuilla tietojenkäsittelyn uuden aikakauden uusimmalla PC-, näyttö- ja oheislaitteiden valikoimallaan. Uutuudet on suunniteltu miettimällä uudelleen, miten olemme vuorovaikutuksessa ja elämme teknologian kanssa.

"Uskomme, että parhaat innovaatiot ovat myös kaikkein henkilökohtaisimpia", sanoo HP:n kuluttajaratkaisuiden johtaja Samuel Chang. "HP:n uudet teknologiat tarjoavat entistä yksilöllisempiä ratkaisuja. Hyödynnämme mullistavia innovaatioita, kuten tekoälyä."

Tehoa päivään uusilla Spectre x360 -kannettavilla

Nykypäivän tietokone ei ole enää vain henkilökohtainen tietokone, vaan henkilökohtainen kumppani, joka ennakoi tarpeitasi entistä herkempien ja optimoitujen käyttökokemusten saamiseksi. HP Spectre x360 14” 2-in-1 kannettavan tietokoneen ja HP ​​Spectre x360 16” 2-in-1 kannettavan tietokoneen uusia ominaisuuksia ovat:

Toimintaasi mukautuva tietokone : 9 megapikselin kamera, jossa laitteistopohjainen hämärätila varmistaa selkeät videopuhelut päivällä tai yöllä; AI-siru, joka tarjoaa sisäänrakennettuja suojausominaisuuksia, kuten poistumislukon, herätyksen lähestyttäessä ja yksityisyyshälytykset, jotka varoittavat vakoilevista katseista; mukautuvat näytön säädöt, kuten näytön himmennys virran säästämiseksi ja vaihteleva virkistystaajuus mukaansatempaavan suorituskyvyn ja tehokkuuden saavuttamiseksi; ja automaattinen suorituskyvyn optimointi, joka säätää tuulettimen ääntä ja lämpötiloja käytettyjen sovellusten, kannettavan tietokoneen sijainnin ja akun tilan perusteella.

Tehokas tekoälytekniikka : Kolme moottoria (CPU, GPU ja NPU) Intel® Core™ Ultra -prosessoreissa ja valinnaisissa NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 -kannettavien GPU:issa tarjoavat joitain mielenkiintoisimmista tällä hetkellä saatavilla olevista tekniikoista. Ne suorittavat erilaisia ​​paikallisia tekoälytehtäviä, kuten muokkaavat valokuvia ja videoita taaten entistä nopeampaa ja tehokkaampaa sisällön luomista ja yhteistyötä.

Kehittynyt yhteistyö: Uusimmat Spectre-kannettavat ovat ensimmäisiä kuluttajalaitteita, joissa on Polyn äänet. Poly tuo näihin laitteisiin vuosikymmenten kokemuksen äänenvirityksestä ja tarjoaa selkeyden ja erinomaisen äänenlaadun. Paranna puheluita ja videokuvaa entisestään Windows Studio -tehosteilla, jotka tarjoavat tekoälyominaisuuksia, kuten automaattisen kehystyksen, taustan sumennuksen ja mahdollisuuden ylläpitää katsekontaktia.

Täydelliset kuvat: Uusimmissa Spectre-kannettavissa on jopa 2,8K OLED-näyttö entistä terävämmällä kuvalla ja eloisammilla väreillä. Spectre-kannettavissa on myös IMAX Enhanced -sertifikaatti elokuvien katseluun. 16:10-kuvasuhde ja 48 Hz - 120 Hz säätöväli mahdollistavat mukauttamisen katsomasi sisältöön sopivaksi.

HP:n oheislaitteeet mukautuvat jokaiseen liikkeeseesi

HP esitteli CES:ssä myös uusia oheislaitteita. Oletpa sitten innokas musiikin ystävä, tekniikkaa tunteva ammattilainen tai vain arvostat mukavuutta ja tehokkuutta jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa, HP:n tuotevalikoima mukautuu monenlaisiin tarpeisiin ja elämäntapoihin.

Poly Voyager Free 20 -nappikuulokkeet tarjoavat upeaa soundia ja tyyliä. Kuunteletpa musiikkia tai vastaat puheluun, näissä kuulokkeissa on hybridi adaptiivinen aktiivinen melunvaimennus (ANC), joka suodattaa ympäristön melun. Polyn legendaarinen ääni ja älykäs kohinanvaimennus antavat sinulle mahdollisuuden puhua luottaen, että sinut kuullaan täysin selkeästi jokaisessa puhelussa. Kuulokkeet on varustettu jopa kahdeksan tunnin kuunteluajalla ja kannettavalla Qi-latauskotelolla, joka pidentää nappikuulokkeiden akun käyttöaikaa 2,5-kertaiseksi. Parantaaksesi mukavuuttasi ja yleistä kuuntelukokemusta Poly Lens Mobile App tarjoaa yksilöllisen istuvuustestin, joka sisältää suosituksen ihanteellisesta kuulokkeiden kärjen koosta.

HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard -näppäimistö on maailman monipuolisin ergonominen kaksiosainen langaton näppäimistö. Jaetun vyöhykeasettelun ansiosta se mukautuu kirjoitustyyliisi, kun taas 20 ohjelmoitavaa näppäintä ja erillinen numeronäppäimistö vievät mukauttamisen uudelle tasolle. Näppäimistössä on Bluetooth®- ja dongle-yhteydet, mikä varmistaa, että sinulla on oikeat työkalut kaikkiin tehtäviin. Näppäimistö sisältää 50 % kierrätysmateriaaleja ja sen ulkopakkaus on peräisin kestävistä lähteistä.

Muita oheislaitteita, jotka on suunniteltu parantamaan digitaalista kokemustasi, ovat:

Ladattava langaton HP 690 -hiiri : Esittelyssä maailman ensimmäinen Qi-ladattava Bluetooth®-hiiri, jossa on vähintään kuusi ohjelmoitavaa painiketta, jotka auttavat sinua työskentelemään vaivatta langattomasti. Mukauta tuottavuuttasi HP Accessory Center -sovelluksen avulla.

: Esittelyssä maailman ensimmäinen Qi-ladattava Bluetooth®-hiiri, jossa on vähintään kuusi ohjelmoitavaa painiketta, jotka auttavat sinua työskentelemään vaivatta langattomasti. Mukauta tuottavuuttasi HP Accessory Center -sovelluksen avulla. Ohjelmoitava langaton HP 430 -näppäimistö : Koe maailman mukautettavin mekaaninen Bluetooth®-näppäimistö. Sen kompakti ja kannettava muotoilu tekee siitä ihanteellisen matkakumppanin.

: Koe maailman mukautettavin mekaaninen Bluetooth®-näppäimistö. Sen kompakti ja kannettava muotoilu tekee siitä ihanteellisen matkakumppanin. HP USB-C Travel Hub G3 : Lisää viisi tärkeää porttia kannettavaan tietokoneeseesi tällä kompaktilla keskittimellä. Mukana on yksi USB-C-portti®, kaksi USB-A-porttia ja HDMI-portti. Se tarjoaa skaalautuvan virransyötön ja plug-and-play-liitettävyyden lähes kaikkiin laitteisiin.

: Lisää viisi tärkeää porttia kannettavaan tietokoneeseesi tällä kompaktilla keskittimellä. Mukana on yksi USB-C-portti®, kaksi USB-A-porttia ja HDMI-portti. Se tarjoaa skaalautuvan virransyötön ja plug-and-play-liitettävyyden lähes kaikkiin laitteisiin. HP 400 -taustavalaistu langallinen näppäimistö: Yksinkertaista työtilaasi tällä roiskekestävällä ja desinfioitavalla näppäimistöllä. Sen mukana tulee USB-C®-johto ja USB-A-sovitin helppoa liittämistä varten.

Series 5 -näytöt

HP on suunnitellut uudelleen kuluttajanäyttöjen valikoimaansa ensimmäisillä HP Series 5 -näytöillä. 24-, 27- ja 32-malleina saatavat näytöt tarjoavat nyt 1500:1-kontrastisuhteen ja parannetun 100 Hz:n virkistystaajuuden. Ohuen ja kevyen muotoilunsa ohella voit liittää ne vaivattomasti useisiin laitteisiin lisätyn HDMI-portin avulla. Näyttöjen yhdistävä muotoilu erittäin ohuilla kehyksillä ja integroidulla kaapelinhallinnalla mahdollistaa helposti useiden näyttöjen liittämisen, mikä takaa saumattoman ulkonäön ja tuntuman.

Hinnat ja saatavuus

HP Spectre x360 14 tuuman 2-in-1 kannettava tietokone on nyt saatavana 1499 euron suositushintaan.

HP Spectre x360 16 tuuman 2-in-1 kannettava tietokone on nyt saatavana 2399 euron suositushintaan.

Langattomien Poly Voyager Free 20 -nappikuulokkeiden odotetaan olevan saatavilla toukokuussa. Hinta tarkentuu myöhemmin.

Ergonomisen langattoman HP 960 -näppäimistön odotetaan olevan saatavilla huhtikuussa. Hinta tarkentuu myöhemmin.

Ladattava langaton HP 690 -hiiri on saatavilla helmikuussa. Suositushinta 79 euroa.

HP USB-C Travel Hub G3:n odotetaan olevan saatavilla huhtikuussa. Suositushinta 99 euroa.

Taustavalaistu langallinen HP 400 -näppäimistö saatavilla maaliskuussa. Suositushinta 69 euroa.

HP Series 5 -näyttöjen odotetaan olevan saatavilla helmikuussa. Suositushinnat alkaen 230 euroa.

Lisätietoja HP:sta, OMENista ja HyperX:stä CES 2024 -tapahtumassa löytyy HP:n lehdistökeskuksesta.