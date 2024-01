SDP:n Näkkäläjärvi: Presidenttiehdokkaiden ei tule pelätä työmarkkinakeskustelua

“Stubb on kertonut vaalikampanjansa aikana pitävänsä tasavallan presidenttiä arvojohtajana. Istuva presidentti on kaudellaan osoittanut arvojohtajuutta vetoamalla työmarkkinaosapuoliin sopimisen puolesta ja jopa keskustelemalla osapuolten kanssa. Gallupkärjessä olevalla Stubbilla olisikin nyt erinomainen tilaisuus seurata esimerkkiä ja osoittaa omat kykynsä arvojohtajana esimerkiksi vetoamalla oman puolueensa, kokoomuksen, johtamaan hallitukseen aidon ja tasapuolisen sopimisen puolesta", Näkkäläjärvi sanoo.

Näkkäläjärvi muistuttaa, että hallituksen ajamilla työmarkkinahankkeilla on vaikutuksia syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja sopimisen kulttuuriin.

”Kokoomusjohtoinen hallitus on ajanut työnantajia suosivalla politiikallaan työmarkkinat kriisiin, jonka vuoksi Suomea uhkaavat poikkeukselliset levottomuudet työmarkkinoilla. Kyse ei ole vain työmarkkinoista, vaan perimmäisistä arvokysymyksistä, kuten suomalaisen sopimisen kulttuurin säilymisestä myös tulevaisuudessa. Suomalaisen työelämän historiallisten vahvuuksien puolustaminen ei ole hallituksen tontille astumista, vaan osoittaa, että presidenttiehdokkailla on rohkeutta puolustaa koko maan etua ohi puoluepoliittisten kiistojen. Esimerkiksi Jutta Urpilainen on ottanut kantaa sopimisen puolesta menemättä yksityiskohtiin."

“Orpon hallitus pyrkii ottamaan työmarkkinoilla selkävoiton ammattiyhdistysliikkeestä ja lisää toimillaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tässä pureudutaan nyt suomalaisen sopimusyhteiskunnan ytimeen. Olisi erikoista, jos tästä ei keskusteltaisi, kun tasavallalle valitaan presidenttiä. Gallupkärjessä olevat ehdokkaat tuntuvat kuitenkin välttelevän kaikenlaista arvokeskustelua, vaikka nimenomaan arvojohtaminen kuuluu presidentin työpöydälle”, Näkkäläjärvi pohtii.

“Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti viikko sitten hyvän uudenvuodenpuheen, jossa oli mukana myös vahva sisäpoliittinen viesti kansantalouden tilasta, julkisesta velkaantumisesta ja yksittäisten ihmisten toimeentulon vaikeuksista sekä kannustus laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun talouspolitiikassa. Puheen saama erittäin myönteinen vastaanotto osoittaa, että presidentin roolia arvojohtajana ja kansakunnan ”unilukkarina” arvostetaan laajalti suomalaisessa yhteiskunnassa. Kehotankin kaikkia presidenttiehdokkaita ottamaan istuvasta presidentistä mallia ja keskustelun rajoittamisen sijasta nostamaan rohkeasti esille Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä keskustelunaiheita, työmarkkinatilanne mukaan lukien”, Näkkäläjärvi päättää.