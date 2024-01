S-ryhmä laskee jälleen jokaisen lähes 400 Xtra-tuotteen hintaa

Miehet ostavat juhlavaatteensa nyt marketista: Prisman myynti kasvoi jo viisinkertaiseksi - tutkimus paljasti kuinka usein kauluspaita päivitetään 4.1.2024 08:20:00 EET | Tiedote

Aiemmin moni on saattanut vierastaa ajatusta ostaa puku marketista, mutta Prisman tuoreiden myyntilukujen valossa tähän on tulossa muutos: miesten juhlapukeutumisen myynti marketissa on kasvanut jopa 5-kertaisesti viime vuoteen verrattuna ja Prismasta on tullut miesten pukeutumisen suosituin kauppa tutkimusten valossa. Prisman asiakasomistajille teettämästä tutkimuksesta selviää myös, että tälle juhlakaudelle miesten suosituin juhlatyyli on smart casual.