CES 2024: OMEN ja HyperX tuovat markkinoille tähän mennessä hienoimman kokonaisuuden yksilölliseen pelaamiseen

HP:n tähän mennessä yksilöllisin pelikannettava, OMEN Transcend 14 Gaming Laptop PC , tarjoaa pelaajille ja luovan työn tekijöille vertaansa vailla olevan liikuteltavuuden, poikkeuksellisen suorituskyvyn, paikalliset ja pilvipohjaiset tekoälyratkaisut sekä upeat, räätälöitävät visuaaliset ominaisuudet.

OMEN Transcend 32 -näyttö on suunniteltu pitämään sinut pelissä mukana. Se on maailman edistyksellisin pelinäyttö, jonka avulla voit vaihtaa laitetta saumattomasti sekä raahata ja pudottaa tiedostoja laitteiden välillä patentoidun OMEN Gear Switch -teknologian avulla.

HP esitteli CES:ssä toistaiseksi yksilöllisimmän pelilaitevalikoimansa, joka sisältää OMEN- ja HyperX-brändien innovaatioita. Uudet läppärit, lisävarusteet ja ohjelmistot on suunniteltu toimimaan yhdessä ja luomaan saumattoman peliekosysteemin, jotta pelaajat voivat keskittyä siihen, mitä he parhaiten osaavat – pelaamiseen.

”Tietojenkäsittelystä tulee yhä henkilökohtaisempaa, ja tämä pätee erityisesti pelaajayhteisössä", sanoo Josephine Tan, HP Inc:n henkilökohtaisten pelijärjestelmäratkaisujen johtaja ja divisioonajohtaja. "Olipa kyse sitten pelikannettavasta, -näytöstä tai -lisävarusteesta, HP on kehittänyt räätälöitävissä olevan ja henkilökohtaisen ratkaisun, joka voidaan mukauttaa juuri sinun tarpeisiisi.”

Salamannopeaa pelaamista ja kehittyneitä luovia ominaisuuksia

Pelaamista arvostavat kaipaavat monipuolisia koneita, jotka kykenevät käsittelemään AAA-luokan huippupelejä, ja joiden suorituskyky riittää hallitsemaan visuaalisesti vaativia luovia tehtäviä - moniajosta tehokkaisiin luoviin projekteihin. Erityisesti pelaamiseen ja luovaan työhön - myös opiskelijoille - suunniteltu OMEN Transcend 14 -pelikannettava on varustettu edistyksellisellä OLED-näytöllä, tyylikkään ohuella rungolla ja ylivoimaisen korkealuokkaisilla sisäisillä ominaisuuksilla, jotka muodostavat maailman viileimmän ja kevyimmän 14-tuumaisen pelikannettavan.

Uusi OMEN Transcend 14 herättää hybridielämäntyyliin sopivan pelaamisen eloon seuraavilla ominaisuuksilla:

Poikkeuksellisen kirkas näyttö: IMAX Enhanced -sertifioitu 2,8K 120Hz VRR OLED -näyttö tarjoaa uskomattomia yksityiskohtia ja eläviä, todentuntuisia värejä. Maailman ensimmäinen pelikannettava, jonka RGB-näppäimistö tuo elävät värit näytön ulkopuolelle saakka.

HP on lisäksi päivittänyt OMEN Transcend 16,1" peliläppärin, johon on lisätty vaikuttava 4K 240Hz OLED-näyttövaihtoehto, sekä OMEN 16,1" ja Victus 16,1" peliläppärit. Ne kaikki on päivitetty Intel® Core™ i7 HX -prosessoreilla.

Saumaton, henkilökohtainen HyperX-pelikokemus

Helppo liitettävyys on kriittinen osa jokaisen pelaajan langattomien kuulokkeiden käyttökokemusta. Viime vuonna ensimmäisiin peliläppäreihin tuli sisäänrakennettu moduuli intuitiivista pariliitoksen muodostamista varten ja erittäin alhainen latenssi (ULL). Aivan uusi OMEN Transcend 14 nostaa panoksia: se on maailman ensimmäinen peliläppäri, joka yhdistyy HyperX Cloud III Wireless -kuulokkeisiin 2,4 GHz ULL -yhteydellä. Tämä antaa pelaajille mahdollisuuden helppoon vaihtoon PC:n ja konsolin välillä. Sen suoraviivainen asennus mahdollistaa kenelle tahansa sukeltamisen virheettömään pelikokemukseen erinomaisella äänellä.

HyperX-uutuudet on suunniteltu uudenlainen personointi mielessä:

Pieni, kompakti ja mahtava: HyperX Cloud Mini -kuulokkeet on räätälöity tarjoamaan mukavuutta ja turvallisuutta nuoremmille peliharrastajille volyyminrajoitusominaisuuksien avulla. Saatavilla sekä langallisina että langattomina versioina. Molemmat tarjoavat immersiivistä ääntä ja kätevän flip-to-mute-mikrofonin monialustayhteensopivuudella. HyperX Clutch Tanto Mini Wired -ohjain on kevyt valinta, joka tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin standardinäppäimiin ja on yhteensopiva myös Xbox Series X/S -konsolien, PC:n, Steam Deckin ja Android-laitteiden kanssa. Ohjaimessa on mobiilitilakytkin ja 3,5 mm:n stereoliitin langallisille kuulokkeille.

Pelinäyttöjen huipputeknologiaa

Olitpa sitten digitaaliseen maailmaan uppoutunut pelaaja tai uuden maailman luoja, tarvitset laitteen, joka venyttää mahdollisuuksien rajoja. OMEN Transcend 32 UHD 240Hz OLED on maailman edistynein pelinäyttö ja tarjoaa pelaajille paljon:

Maailman ensimmäinen pelinäyttö, joka tukee USB Port Switching -ominaisuutta. Vaihda laitteiden välillä saumattomasti tai käytä äärimmäisen älykkäitä KVM-ominaisuuksia tiedostojen raahaamiseen laitteiden välillä. Koe helppo ja saumaton liitettävyys maailman ensimmäisellä OLED-pelinäytöllä, joka tarjoaa 140W USB-C-virtalähteen. Nauti peliäänistä ja musiikista maailman ensimmäisellä HyperX:n äänentoistolla varustetulla pelimonitorilla, joka sisältää 10 kaistan taajuuskorjaimen, joka on täysin mukautettavissa OMEN Gaming Hubissa.

Hinnat ja saatavuus:

OMEN Transcend 14 Gaming Laptop PC saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta 1899 e

HyperX Cloud Mini Headsets saatavilla keväällä 2024. Hinta vaihtelee maittain ja tarkentuu myöhemmin, hinta alkaen 49,99 USD

Lisätietoja HP:sta, OMENista ja HyperX:stä CES 2024 -tapahtumassa löytyy HP:n lehdistökeskuksesta.