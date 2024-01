Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.1.2024

Elokuun alusta alkaen vähintään 35 tuntia viikossa osallistuvien lasten maksu on 100 %, yli 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikossa osallistuvien lasten maksu on 80 % ja enintään 20 tuntia viikossa osallistuvien lasten maksu on 60 %.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen lapsen oikeuksien toteutumisesta ja lapsibudjetoinnista Espoossa.

Myös muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

