Tajunnanräjäyttävä tietokirja kertoo sienten uskomattomasta maailmasta mikroskooppisista hiivoista satoja tonneja painaviin sieniverkostoihin ja psykedeelisistä sienistä himoittuihin tryffeleihin

Sieniä elää näkymättömissä kaikkialla ympärillämme ja sisällämme, eikä elämä maapallolla olisi mahdollista ilman niitä. “Ne murentavat kalliota, valmistavat multaa, hajottavat saasteita, ravitsevat ja tappavat kasveja, selviävät avaruudessa, saavat aikaan näkyjä, tuottavat ruokaa, tarjoavat lääkkeitä, muokkaavat eläinten käytöstä ja vaikuttavat ilmakehän koostumukseen. Sienten avulla on mahdollista ymmärtää planeettaamme ja tapojamme ajatella, tuntea ja käyttäytyä”, Merlin Sheldrake kirjoittaa.

Merlin Sheldrake (s. 1987) on englantilainen biologi ja kirjailija. Hän väitteli tohtoriksi Cambridgen yliopistosta ja tutki väitöskirjassaan sienten maanalaisia verkostoja Panaman sademetsissä. Sheldrake työskentelee tutkijana Vrije Universiteit Amsterdamissa ja toimii kahdessa sienten suojelulle omistautuneessa järjestössä.

Merlin Sheldrake: Näkymätön valtakunta – Miten sienet muokkaavat maailmaamme, mieliämme ja tulevaisuuttamme

alkuteos Entangled Life. How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Futures

Suomentanut Ulla Lempinen

354 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Jukka Pitkänen