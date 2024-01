MM-karsinta käynnistää salibandymiesten arvokisavuoden – tässä Latviaan lähtevä joukkue

– Valintaprosessi oli sikäli selkeä – kun kahden vuoden kisaprojektia katsoo kokonaisuutena – että tässä kohtaa on paikka kokeiluille ja uusille kasvoille sekä vastaavasti mahdollisuus huilauttaa kokeneempaa osastoa, tuumaa päävalmentaja Esa Jussila.

Debytantit ovat maalivahti Markus Laakso (Esport Oilers), puolustaja Jani Rauhala (Westend Indians) ja hyökkääjät Juuso Ahola (Nokian KrP), Luukas Hyvärinen (OLS) ja Samuli Junnila (Westend Indians). Hyvärinen on 19-vuotias, Ahola ja Junnila 2003 syntyneitä. Rauhala täyttää helmikuun alkupäivinä 24 vuotta. Laakso tekee ensiesiintymisen maajoukkueessa 28-vuotiaana.

– Debytantit ovat olleet kantavia voimia seurajoukkueissaan jo pidempään. Lajitaitavuus on korkea ja he ovat osoittaneet pystyvänsä pelaamaan huipputasolla F-liigassa. Nyt heille tarjoutuu seuraava steppi ja näyttää osaamisensa maajoukkueen mukana.

Johtajuutta ja samalla kokemusta edustavat Miko Kailiala ja Nico Salo.

Liepajassa järjestettävässä MM-karsinnassa Suomi vastaansa saa Alankomaat, Viron ja Ranskan. Jos ja kun Suomi selvittää vastustajat yllätyksittä ja ottaa lohkovoiton, paikka joulukuun Malmön MM-lopputurnaukseen varmistuu.

Lauantaina vuorossa on vielä ottelu toisen lohkon voittajaa vastaan. Todennäköinen vastus tällöin on Latvia, joka on uuden valmennuksen johdolla tällä kaudella kellistänyt yhden lajin suurista eli Sveitsin. Latvia on Jussilan mukaan top 4 -maiden kovin haastaja.

– Jos turnaus näin etenee, niin luvassa on all in -ottelu Latvialle. Se on fyysinen vastustaja ja meteliä hallissa riittää. Tiedän ja muistan tämän omilta pelivuosiltani.

Jussila on kaiken kaikkiaan tyytyväinen maajoukkueen toimintaan uuden valmennuksen alkutaipaleella.

– Uudet pelaajat ovat päässeet nopeasti kiinni kansainväliseen pelin tarjoamiin haasteisiin eli pystyvät pelaamaan samalla tasolla kuin liigassakin, hän kiittelee.

– Toisena teemana on sitten ollut oman järjestäytyneen hyökkäyksen ja pallollisen pelin kehittäminen ja sitä kautta maalipaikkojen luonti järjestäytynyttä puolustusta vastaan. Tässäkin on menty eteenpäin, mutta toki vaatii vielä hiontaa. Tähän sitten vielä lisäelementtinä vastahyökkäyspelaaminen. Balanssin hakemisessa on välillä onnistuttu paremmin, välillä heikommin. Tässä korostuu valmennuksen rooli eli miten missäkin kohtaa halutaan pelata, päävalmentaja summaa.



Suomen ottelut MM-karsinnassa

Ke 31.1. klo 10 Alankomaat – Suomi

To 1.2. klo 16 Viro – Suomi

Pe 2.2. klo 16 Suomi – Ranska

Play off -pelit

La 3.2.

klo 10 B4 – A4

klo 13 A2 – B3 (voittaja MM-lopputurnaukseen)

klo 16 B2 – A3 (voittaja MM-lopputurnaukseen)

klo 19 A1 – B1

Suomen miesten maajoukkue

(nro, nimi, ikä, seura, maaottelut, maalit+syötöt=yht).



Maalivahdit

91 Oskari Fälden, 23, TPS, 26, 0+0=0

30 Markus Laakso, 28, Esport Oilers 0, 0+0=0



Kenttäpelaajat

79 Juuso Ahola, 20, Nokian KrP, 0, 0+0=0

22 Eemeli Akola, 24, Classic, 18, 3+4=7

24 Oskari Heikkilä, 26, Classic, 28, 11+6=17

71 Luukas Hyvärinen, 19, OLS, 0, 0+0=0

86 Nico Jonaeson, 29, Nokian KrP, 7, 0+1=1

14 Samuli Junnila, 20, Westend Indians, 0, 0+0=0

87 Miko Kailiala, 30, Zug United (SUI), 80, 35+22=57

73 Justus Kainulainen, 24, Esport Oilers, 43, 45+16=61

67 Joonatan Kovanen, 24, Nokian KrP, 5, 3+3=6

44 Mikko Laakso, 25, Nokian KrP, 11, 4+2=6

88 Alpo Laitila, 21, Classic, 14, 4+4=8

3 Jere Niemelä, 23, TPS, 14, 1+5=6

70 Joona Rantala, 24, Nokian KrP, 27, 9+15=24

19 Jani Rauhala, 23, Westend Indians, 0, 0+0=0

25 Markus Salmi, 23, Happee, 5, 1+3=4

20 Nico Salo, 29, Classic, 95, 35+54=89

18 Antti Suomela, 25, Esport Oilers, 2, 0+0=0

90 Waltteri Vesterinen, 21, TPS, 5, 1+1=2



Päävalmentaja: Esa Jussila



-----



MM2024-karsintalohkot

EUR1: 31.1.-3.2.2024 Liepaja, Latvia

A-lohko: Suomi, Viro, Ranska, Alankomaat

B-lohko: Latvia, Saksa, Islanti, Liechtenstein

EUR2: 1.-4.2.2024 Lochow, Puola

C-lohko: Slovakia, Norja, Espanja, Iso-Britannia

D-lohko: Tshekki, Puola, Itävalta, Unkari

EUR3: 1.-4.2.2024 Skofja Loka, Slovenia

E-lohko: Sveitsi, Tanska, Slovenia, Belgia, Italia

AMER: 17.-18.2.2024 Toronto, ON, Kanada

Kanada, Yhdysvallat

AOFC: 21.-25.5. Pasig, Filippiinit

F-lohko: Australia, Singapore, Japani, Kiina

G-lohko: Thaimaa, Filippiinit, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea

Kisaisäntä Ruotsi pääsee suoraan MM-lopputurnaukseen. Lopputurnauksessa pelaa 16 maata. MM-kisat järjestetään Malmössä (Malmö Arena ja Baltic hall) 7.-15.12.2024.