Vaikuttamisen paikka Pirkanmaan kehittämiseen on jälleen auki – osuuskauppavaalien ehdokasasettelu alkaa huomenna

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, joiden päätöksentekoon jäsenet voivat osallistua monella tapaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Edustajisto kirittää ja tuo asiakasomistajien äänen kuuluviin

Edustajistossa pääsee vaikuttamaan osuuskaupan toimintaan ja sitä kautta omaa lähialuetta koskeviin asioihin, kuten uusiin palveluihin, asiakasomistajien palkitsemiseen ja kuulemiseen sekä vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Lisäksi edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajiston jäsenet voivat myös tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimintaan liittyvistä asioista.

– Edustajiston tärkein tehtävä on haastaa ja kirittää toimintaamme. Kaikki viisaus ei suinkaan asu Osuuskaupalla, vaan paras lopputulos syntyy yhdessä tekemällä. Edustajistomme arvokas työ näkyy tänä päivänä pirkanmaalaisten arjessa monina hienoina pieninä ja isoina asioina. Se on ollut vaikuttamassa esimerkiksi ruokakauppojemme hävikkituotteiden parempaan merkitsemiseen punalapuin sekä lähiruokavalikoiman kasvattamiseen. Nyt kaipaamme seuraavia syötteitä Pirkanmaan kehittämiseksi, Pirkanmaan Osuuskaupan talousjohtaja ja S‑vaalilautakunnan sihteeri Jani Virtanen kertoo.

Ehdolle voivat asettua täysi-ikäiset jäsenet

Ehdolle voi asettua Pirkanmaan Osuuskaupan jäsen, joka on vaalien alkaessa täyttänyt 18 vuotta, on täysivaltainen, asuu Pirkanmaan Osuuskaupan alueella ja jonka jäseneksi hyväksyminen on tapahtunut ja osuusmaksu maksettu täyteen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasetteluaika on 10.–26.1. Vaalien ehdokaslistat vahvistetaan 6.2., ja äänestysaika on 4.–20.3. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Äänestäminen onnistuu sekä sähköisesti että postitse.

Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 60 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan 2.4. ja uusi edustajisto pääsee kääräisemään hihansa ylös vielä kevään aikana.

Ensimmäistä kertaa suora henkilövaali

Edustajiston päätöksellä Pirkanmaan osuuskauppavaalit toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa suorana henkilövaalina. Valituksi tulevat suoraan eniten ääniä omalla jäsenalueellaan saaneet ehdokkaat.

– Edustajisto on hieno ja konkreettinen vaikuttamisen foorumi, jonka osuustoiminnallinen yritysmuotomme mahdollistaa. Jos sydämesi sykkii pirkanmaalaisten asioille, rohkaisen ehdottomasti asettumaan ehdolle taustasta riippumatta. Erilaisista ihmisistä koostuva porukka on meidän kaikkien yhteinen etu, Jani kannustaa.

Lue lisää Pirkanmaan osuuskauppavaaleista ja ehdolle asettumisesta osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaa.