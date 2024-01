Lenovo julkistaa tekoälyn vauhdittamia laitteita ja ratkaisuja CES 2024 -tapahtumassa

Lenovo julkistaa CES® 2024 -tapahtumassa yli 40 uutta tekoälyä hyödyntävää laitetta ja ratkaisua vieden samalla eteenpäin visiotaan ”AI for All” eli ”Tekoälyä kaikille”. Julkistuksiin lukeutuvat uutuuslaitteet Lenovon Yoga™-, ThinkBook™-, ThinkPad™-, ThinkCentre™- ja Legion™-alatuotemerkeille, kaksi uutta proof of concept -tuotetta, tabletti, ohjelmistosovellus, Motorolan tekoälyominaisuudet, lisävarusteet ja paljon muita teknologiaratkaisuja.

Lenovolta mittava valikoima kuluttajalaitteita, jotka tehostavat luovia prosesseja tekoälyn avulla

Uudet kuluttajalaitteet hyödyntävät tekoälyä monipuolisesti. Uutuuksiin lukeutuu esimerkiksi erilaisia Yoga AI -kannettavia, jotka tehostavat luovuutta; tabletteja, jotka kutsuvat pelaamaan ja oppimaan; IdeaPad™-kannettavia, jotka on suunniteltu mutkatonta jokapäiväistä käyttöä varten sekä tämän hetken teknisten vaatimusten mukaisia oheislaitteita.

Microsoft Windows 11 -käyttöjärjestelmällä varustetut Lenovo Yoga -kannettavat sisältävät Lenovo Yoga Creator Zonen, eksklusiivisen ohjelmiston, jonka avulla voi helposti hyödyntää generatiivisen tekoälyn voimaa tietoturvallisesti. Lenovo Yoga Creator Zonen avulla voi esimerkiksi generoida kuvia tekstipohjaisesta kuvauksesta ilman monimutkaisia koodeja tai erillisiä asetuksia.

Uuden sukupolven mallien eturintamassa ovat Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) sekä Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14”, 9), joista jälkimmäisen mukana tulee Lenovo Smart Pen and Sleeve.

Molemmat huippuluokan kannettavat on suunniteltu käyttäjille, jotka eivät tingi laadusta. Laitteet ovat MIL-STD-810H1-luokiteltuja kestävyyden varmistamiseksi. Ne on varustettu laadukkailla komponenteilla, muun muassa viimeisimmillä Intel® Core™ Ultra -suorittimilla, jotka takaavat erityisen hyvän suorituskyvyn sekä fyysisilläLenovo AI Core Chip -piireillä, jotka tukevat järeitä tekoälytoimintoja. Komponentteihin kuuluvat myös tehokkaat akut2, jotka mahdollistavat jatkuvan käytön ilman taukoja.

Lenovo Yoga Pro 9i:n (16", 9) Lenovo AI Core- ja Intel Ultra -suorittimien suorituskyvyn maksimoi Lenovo X Power. Se on koneoppimisen avulla toimiva, luovia tehtäviä tehostava viritysratkaisu. Tehtäviä ovat esimerkiksi 3D-renderöinti ja elokuvien värinkorjaus. Tehostaminen mahdollistuu jakamalla prosessointitehoa suorituskyvyn, akun käyttöiän ja jäähdytystehokkuuden optimoimiseksi. Molemmissa malleissa on Windows 11:n Copilot, joka valjastaa tekoälyn kyvyt laatimaan asiaankuuluvia vastauksia, tekemään yhteenvetoja sähköposteista, luomaan kuvia ja paljon muuta.

Lenovon Yoga-tuoteperheen täydentävät neljä muuta kannettavaa. Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) on ohut ja kevyt Intel Evo™ edition -premium-kannettava, jossa on Intel Core Ultra -prosessorit ja WUXGA OLED-näyttö. Lenovo Yoga Pro 7i (14",9) ja Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) ovat kannettavia, joissa on vaihtoehtoisesti Intel Core Ultra -suoritin tai AMD Ryzen™ 7 8845HS -prosessori, NVIDIA® GeForce® RTX™ 4050 -näytönohjain NVIDIA Studio -validoinnilla ja PureSight Pro LCD- tai OLED 3K -näyttö.

Lenovo Yoga Book 9i:n (13", 9) edeltäjä oli maailman ensimmäinen täysikokoinen kaksinäyttöinen OLED-kannettava3, ja nyt sen voimanlähteenä ovat uudet Intel Core Ultra -prosessorit, PureSight OLED 2.8K -näyttö ja Bowers & Wilkins® -äänipalkki. Se voidaan myös varustaa erilaisilla lisäohjelmistoilla, kuten Smart Launcherilla, joka ryhmittelee usein käytettyjä sovelluksia tehokkuuden parantamiseksi sekä Enhanced Virtual Keyboardilla, jolla käyttäjät voivat ilmaista persoonallisuuttaan skineillä sekä tekoälyllä, joka kaunistaa käsin kirjoitettua tekstiä. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä ovat uudet Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16", 9) ja Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 9) -kannettavat.

Lenovo Tab M11 -tabletti on opiskelijoille, elokuvien ystäville ja luovan alan työntekijöille suunniteltu uutuus. Se on varustettu Lenovo Tab Pen -kynällä, joka mahdollistaa luonnollisen kirjoittamisen ja piirtämisen kokemuksen. Tablettiin esiladattu ohjelmisto parantaa käytettävyyttä: Nebo® muuntaa käsin kirjoitetun tekstin wordiksi tai vastaavaksi, MyScript® Calculator 2 ratkaisee yhtälöt ja funktiot reaaliajassa ja WPS Office helpottaa asiakirjojen tarkastelua ja muokkausta.

Lisätietoja Yoga- ja Tab-julkistuksista on luettavissa englanninkielisessä tiedotteessa.

Uudet AI PC Lenovo ThinkBook -kannettavat ja ThinkCentre neo -pöytäkoneet inspiroivat tuottavuuden ja luovuuden uutta aaltoa

Lenovo julkistaa myös uusia ThinkBook-laitteita, ThinkCentre-pöytäkoneita ja lisävarusteita yrityskäyttäjien markkinoille. Niissä on lukuisia uusia ominaisuuksia sekä päivitetty muotoilu.

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid on monipuolinen laite, jossa on kannettavan tietokoneen runko ja tabletti. Ne voivat toimia itsenäisesti tai yhdessä ja vuorotella saumattomasti. Ratkaisu mahdollistaa aidon hybridikokemuksen Windows- ja Android™-järjestelmän välillä. ThinkBook 13x Gen 4 on kaunis ja tehokas Intel Evo Edition -kannettava, jossa on muun muassa pitkä akunkesto sekä sisäänrakennettu Copilot-näppäin. Se on myös Lenovon ensimmäinen hiilineutraali kannettava tietokone yrityskäyttäjien markkinoilla4.



ThinkBook 14 i Gen 6+5 on tehokas, monipuolinen ja älykäs kannettava tietokone, jossa on jopa 14,5-tuumainen 3K-näyttö ja joka sisältää Graphics Extension (TGX) -portin. Portti tukee uutta ThinkBook Graphics Extension (TGX)5 -telakkaa, joka puolestaan lisää tekoälyn laskentatehoa. Lenovo esittelee myös päivitetyn ThinkBook 16p Gen 5 -tietokoneen, jossa yhdistyvät teho ja tyylikkyys ja joka tukee uutta Magic Bay Studiota. Siinä on 4K-kamera6 ja integroidut kaiuttimet.

ThinkCentre neo Ultra hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja tarjoaa uuden sukupolven erittäin pienikokoisen tekoälytietokoneen. ThinkCentre neo 50a Gen 5 -monitoimipöytäkone on saatavana 24- ja 27-tuumaisena. Nämä julkistukset ovat osoitus Lenovon innovaatioista ja johtavasta asemasta pk-yrityskäyttäjien markkinoilla.

Aiemmin Tech World 2023 -tapahtumassa Lenovo esitteli esimerkin henkilökohtaisesta tekoälyavustajaratkaisusta AI pc:lle osana AI for All -visiotaan (”Tekoälyä kaikille”). Lenovo AI Now -sateenvarjon alla Lenovo jatkaa henkilökohtaisen tekoälyratkaisun kehittämistä. Ratkaisu on suunniteltu mahdollistamaan loppukäyttäjien vuorovaikutus näppäimistöllä ja luonnollisen kielen avulla.

Alustavasti Lenovo AI Now Personal Assistantiksi nimetty avustaja tarjoaa personoituja vuorovaikutteisia kokemuksia, jotka perustuvat käyttäjän omassa laitteessa olevaan dataan. AI Assistant tehostaa työnkulkuja ja parantaa yhteistyötä henkilökohtaisemmalla ja immersiivisemmällä tavalla. Käyttäjä voi luonnollisen kielen avulla tarkistaa ja muuttaa yleisiä asetuksia, kuten näyttöä tai suorituskykyä, etsiä ja tiivistää sähköposteja ja asiakirjoja sekä luoda kokouskutsuja ja yhdistää live-kameran ja avatarit videoneuvottelujen aikana. Lenovo AI Now Personal Assistant -avustajan käyttöönotto alkaa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla Kiinassa.

Lisäksi Lenovo esittelee CES-messuilla kaksi uniikkia proof of concept -laitetta. Mechanical Energy Harvesting Combo käyttää energialähteenään mekaanista liikettä ja auringon säteilyä hiiren ja näppäimistön käyttämiseen, jolloin ulkoista latausta ei tarvita. Hiiri ja näppäimistö on suunniteltu ergonomiseksi. Tuote tukee myös sekä Bluetooth®- että 2,4G-yhteyksiä, mikä takaa helpon liitettävyyden useisiin laitteisiin.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE on vallankumouksellinen ja innovatiivinen konseptin toimivuuden testaamiseksi tehty kokeilu. Laitteessa on tehokas suorituskyky, hienostunut ulkonäkö. Se johtaa älykkäiden kannettavien tietokoneiden värikohtaisen personoinnin suuntausta. Lenovon laitteisto- ja ohjelmistoalgoritmiratkaisujen avulla ja E Ink Prism™ -teknologiaa hyödyntäen käyttäjät voivat mukauttaa ulkokannen eri kuvioilla uudenlaisen ulkonäön. Konsepti tukee noin tuhatta erilaista kuvaa, jolloin käyttäjät voivat ilmaista persoonallisuuttaan ja luovuuttaan. E ink -teknologian erittäin vähäisen virrankulutuksen ja Lenovon järjestelmäsuunnittelun ansiosta väriä vaihtava yläkansi ei vaikuta akun kestoon – vaikka järjestelmä olisi sammutettu, yläkansi voi edelleen vaihtaa väriä. Lenovo esittelee laitteesta CES 2024 -tapahtumassa neljä prototyyppimallia.

Lisätietoa näistä uutuuksista on luettavissa englanninkielisessä tiedotteessa.

Uusia tekoälyä hyödyntäviä ThinkPad- ja IdeaPad-koneita Intel Core Ultra -suorittimilla

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 ja IdeaPad Pro 5i ovat Intel Evo -kannettavia, joissa on uusimmat Intel Core Ultra -prosessorit ja Windows 11. Yhdessä ne tarjoavat optimaalista energiatehokkuutta, suorituskykyä ja laadukkaan käyttökokemuksen.

Tekoälytoiminnot auttavat käyttäjiä omaksumaan uutta ja tehostamaan työskentelyä. Näihin lukeutuvat myös Windows Copilotin mahdollistamat ominaisuudet. Lenovon kannettavat tietokoneet ovat markkinoiden ensimmäisten joukossa tuomassa tekoälyä sekä työhön että vapaa-aikaan. ThinkPad X1 ja IdeaPad Pro 5i on suunniteltu antamaan käyttäjille kattava pc-kokemus, joka auttaa omaksumaan uuden sukupolven tekoälytoimintoja.

Uusi Lenovo ThinkVision 27 3D -näyttö on lasiton 3D-näyttö, jossa on nyt entistä intuitiivisempi ja interaktiivisempi 3D Explorer -käyttöliittymäversio. Lisäksi näytössä on parempi ohjelmistotuki omien sovellusten, kuten Design Enginen, kautta, mikä poistaa yksittäisten laajennusten tarpeen. Käyttäjät voivat nyt suunnitella 2D-muodossa ja visualisoida 3D-muodossa tai käyttää sen 2D-3D-muunninta, joka mahdollistaa tekoälypohjaisen 2D-3D-kuvan, videon ja sisällön muuntamisen reaaliajassa. Tekoälyn avulla korkean resoluution ja korkean virkistystaajuuden 2D-sisältö muuttuu välittömästi eläväksi 3D-sisällöksi tarkalla tilarekonstruktiolla riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia taustat voivat olla. Kaikki tämä toimii ilman erillisiä lisäosia tai järjestelmäpäivityksiä.

Lisätietoa ThinkPad-, IdeaPad- ja ThinkVision-uutuuksista englanninkielisessä tiedotteessa.

Lenovo Legion auttaa pelaajaa saavuttamaan huipputasonsa

Lenovon Legion-maailma esittelee CESissä Microsoft Windows 11 -pohjaisia tietokoneita, oheislaitteita, ohjelmistoja ja palveluita, jotka tarjoavat tehoa, lämmönhallintaa, grafiikkaa, tekoälyyn perustuvia etuisuuksia ja vapauden rakentaa täydellinen järjestelmä omaa pelaamista varten. Uusi pc-valikoima sisältää seuraavat 9. sukupolven Lenovo Legion 16-tuumaiset pelikannettavat ja -tornit:





Lenovo Legion 7i (16", 9), Lenovo Legion 5i (16", 9) ja Lenovo Legion Slim 5 (16", 9) on suunniteltu pelaajille, jotka tarvitsevat heidän suosikkipeleistään sekä STEM-sovelluksistaan selviytyvän kannettavan tietokoneen.

(16", 9), (16", 9) ja (16", 9) on suunniteltu pelaajille, jotka tarvitsevat heidän suosikkipeleistään sekä STEM-sovelluksistaan selviytyvän kannettavan tietokoneen. Lenovo Legion 9i (16", 9) on tarkoitettu niille, jotka tyytyvät pelien ja sisällön luomisen osalta vain parhaaseen mahdolliseen.

(16", 9) on tarkoitettu niille, jotka tyytyvät pelien ja sisällön luomisen osalta vain parhaaseen mahdolliseen. Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) ja Lenovo Legion Pro 5i (16", 9) ovat pelaajille, jotka tarvitsevat huippuluokan fps:ää, tyyliä ja erityisen laadukkaan näytön.

(16", 9) ja (16", 9) ovat pelaajille, jotka tarvitsevat huippuluokan fps:ää, tyyliä ja erityisen laadukkaan näytön. Lenovo Legion Tower 7i ja Legion Tower 5i tuovat huippuluokan tornitietokoneen ylimääräistä hevosvoimaa.





Muita uutuuksia ovat Lenovo LOQ™ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 sekä Lenovo LOQ 15AHP9 ja lisäksiLenovo LOQ Tower 17IRR9. Ne sopivat erityisesti aloitteleville pelaajille helppokäyttöisiksi ensimmäisiksi pelikoneiksi. Uudet lisävarusteet, kuten Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse ja Legion K510 Pro Mini Keyboard sekä Lenovo AvatarMaster PC -ohjelmistosovellus täydentävät päivitettyä tuotevalikoimaa.

Pelikoneiden malliston ytimessä on Lenovon omistama laitteiston tekoälysiruperhe, jota kutsutaan LA AI -siruiksi, ja niiden tuomat edut sekä Lenovo Legion- että Lenovo LOQ -pelikannettavissa. Ensimmäisen kerran edellisessä CES-tapahtumassa esitellyt LA AI -piirit ovat tänä vuonna entistä tehokkaampia, ja niiden avulla Lenovo Legion- ja Lenovo LOQ -kannettavat tietokoneet saavuttavat entistäkin korkeammat FPS-arvot, paremman energiatehokkuuden ja paljon muuta. Lenovon uusi peliekosysteemi tarjoaa valikoiman pelikannettavia, torneja, näyttöjä, lisävarusteita ja viime vuoden IFA-messuilla julkistetun Lenovo Legion Go -käsikonsolin. Näin pelaajat voivat valita juuri sen kokoonpanon, jonka he haluavat ja tarvitsevat.

Striimauksen ja yhteistyön nostaminen uudelle tasolle on mahdollista, kun osa Lenovo Legion -uutuuksista7 , kuten Legion 7i (16", 9) ja Legion 5i (16", 9), on nyt varustettu AvatarMasterilla. Uusi tekoälyyn perustuva sovellus muuttaa käyttäjien profiilit 3D-digitaaliseksi avatariksi, jota voi kustomoida ulkonäöstä ja kasvonpiirteistä vaatteisiin ja varusteisiin. Kun käyttäjät ovat luoneet ja mukauttaneet avatarinsa, he voivat animoida ja lähettää digitaalisen version itsestään videokonferenssien ja pelisessioiden aikana sekä useilla eri alustoilla.

Lisätietoja pelaamisen uutuuksista on saatavilla englanninkielisessä tiedotteessa.

Motorola esittelee uusia MotoTalk-ominaisuuksia tekoälyn avulla vähittäiskauppaan tuottavuuden lisäämiseksi.

Motorola on esitellyt uusia tekoälyominaisuuksia, jotka ovat saatavilla MotoTalkissa, pc- ja mobiililaitteille tarkoitetussa liiketoiminnan tuottavuusalustassa. Sen avulla yritysasiakkaat voivat luoda ja hallita tiimiensä tehtäviä ja työpäiviä. Uusien ominaisuuksien avulla kenttätiimit voivat käyttää kuvantunnistusta tai reittisuunnittelua päivittäisten toimintojensa optimoimiseksi.

Kuvantunnistusominaisuuden avulla kenttätiimit voivat tunnistaa ja laskea minkä tahansa hyllyssä olevan tuotteen määrän, kerätä tietoa sen hinnoista ja päästä käsiksi kunkin myymälän jakeluraportteihin varmistaen kauppatapahtumien noudattamisen. Tekoälyä hyödyntäen työkalu optimoi strategisesti myös kauppareittejä maksimoiden tehokkuuden suhteessa etäisyyteen, aikaan ja myyntimahdollisuuksiin. Ominaisuuden avulla voidaan luoda reittejä eri kenttätiimeille muutamassa minuutissa, ja se myös tekee yhteenvedon työntekijän vierailuista ja suorituksista myymälöissä, mikä vähentää MotoTalkin käyttäjien työmäärää.

Lisätietoja innovaatiosta on saatavilla Motorolan blogissa.

Tekoälyä hyödyntävät avustavat teknologiaratkaisut

Lenovo on keskeinen yhteistyökumppani uraauurtavissa esteettömyysratkaisuissa, jotka Scott-Morgan-säätiö esitteli CES-messuilla. Uusiin teknologioihin, joiden tarkoituksena on auttaa vaikeasti vammaisia ihmisiä, kuuluvat: DeepBrain AI:n kanssa kehitetty hyperrealistinen tekoälyavatar, joka säilyttää persoonallisuuden ja tehostaa viestintää; Lenovon AI Innovation Centerin luoma henkilökohtainen suuri kielimalli (LLM) ennustavaa tekstiä varten; Lenovon laitteilla testattu silmienseurantalaitteisto; ja integroitu, tekoälylle optimoitu multimodaalinen syöttöalusta. Uraauurtava avustava teknologia on keskeisessä roolissa Lenovon sponsoroinnissa ja yhteistyössä Scott-Morgan-säätiön kanssa sekä sitoutumisessa älykkäämmän teknologian tarjoamiseen kaikille.

Kuvia median käyttöön voi ladata Lenovon CES 2024 -press kitistä: https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2024/





