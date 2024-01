Maailmankauppa lähtee hillittyyn kasvuun

Lisäksi keskuspankkien kireä finanssipolitiikka hillitsi taloudellista toimintaa. Maailmankauppa kasvoi vuonna 2023 kuitenkin odotettua voimakkaammin pääasiassa Yhdysvalloissa vahvana pysyneen kuluttajakysynnän sekä palvelusektorin vilkastumisen vuoksi.

Ennustamme maailmankaupan kasvavan tänä vuonna 2,5 %, mikä on linjassa sen havainnon kanssa, että kaupan kasvun ja BKT:n kasvun välinen suhde vaikuttaa vakiintuneen noin 1:1:een. Alustavien arvioidemme mukaan BKT kasvaa kehittyneissä maissa tänä vuonna varsin hillitysti (0,9 %), kun taas kehittyvien maiden BKT:n kasvu on selvästi voimakkaampaa (3,6 %), mutta kuitenkin alle vuoden 2023 tason (noin 4,2 %). Kehittyvien markkinoiden kasvuvetureina toimivat Intia ja Kiina, kun taas monet taloudet Latinalaisessa Amerikassa kärsivät rakenteellisista heikkouksista ja poliittisista epävarmuustekijöistä.

Arvioimme myös maailman BKT:n kasvun olevan ensi vuonna hieman tätä vuotta voimakkaampaa, sillä inflaation hidastuminen parantaa kuluttajien ostovoimaa, ja asteittain kevenevä finanssipolitiikka tukee myös yritysten toimintaa. Kehittyneiden markkinoiden BKT:n kasvu jäänee 2,6 prosenttiin, kun taas kehittyvien maiden BKT:n kasvu yltänee 3,9 prosenttiin. Globaalin kaupan kasvua rajoittavat kuitenkin sekä lisääntyvä protektionismi että geopoliittiset epävarmuustekijät.

Inflaatio on selvästi ohittanut huippunsa, sillä alentuneet energiahinnat ovat hillinneet kokonaisinflaatiota sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Myös elintarvikkeiden, palvelujen ja tavaroiden hintojen nousu on selvästi hidastunut. Mikäli inflaatio heikentyy edelleen, euroalue saattaa jopa olla ensimmäisten finanssipolitiikan keventäjien joukossa. Pohjainflaatio, joka ei sisällä energian ja elintarvikkeiden hintoja, ei ota kuitenkaan laantuakseen – etenkään Yhdysvalloissa.

Perusskenaariossamme inflaation odotetaan heikentyvän edelleen – ellei uutta energiahintashokkia ilmene. Vaihtoehtoisessa skenaariossamme inflaatio voisi olla odotettua sitkeämpää esimerkiksi siksi, että kuluttajakysyntä pysyisi vilkkaana tai energian hinta kääntyisi taas nousuun. Tuolloin keskuspankit voisivat jopa jatkaa koronnostoja, mikä johtaisi kysynnän laskuun sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.

”Tällä hetkellä vientiä vaikeuttaa heikko suhdannekehitys. Kansainvälinen kauppa on nyt murroksessa, mutta muutos voi tarjota monille yrityksille myös mahdollisuuksia. Nyt kannattaakin olla kaukonäköinen ja miettiä, millaiset ratkaisut edistävät liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Mitkä toimenpiteet tukevat vientiä, joka on kuitenkin noin 40 % maamme bruttokansantuotteesta? Helpoin keino turvata kaupankäynti on tietenkin suojata myyntisaatavat luottovakuutuksella, mikä helpottaa myös rahoituksen saatavuutta”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Talouskatsauksemme pääset lukemaan täältä.