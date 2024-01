Jatke Oy:n pääomistaja Suomen Ässä-Asunnot Oy liittyy Hiisi Homes & Hotelsin kasvutarinaan

Suomen Ässä-Asunnot Oy on perheomisteinen yritys, joka tuo vahvan kokemuksen ja asiantuntemuksen kiinteistö- ja rakennusaloilta tähän uuteen kumppanuuteen. Yhtiö tunnetaan laadukkaista asunnoistaan ja vahvasta läsnäolostaan paikallisilla markkinoilla yhtiön kotikonnuilla Kouvolan seudulla. Alkanut yhteistyö Hiisi Homes & Hotelsin kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.

Suomen Ässä-Asunnot Oy:tä edustava Riku Pousi kommentoi alkavaa yhteistyötä iloisesti: "Me Suomen Ässä-Asunnoilla odotamme kovasti alkanutta yhteistyötämme Hiisi Homes & Hotelsin kanssa. Hiisi on alansa vaikuttavimpia osaajia, ja olemme innoissamme saadessamme nyt olla mukana viemässä Hiisiä kohti uutta kasvua. Alan tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä, ja osana Hiisin tiimiä odotamme innolla tulevaa."