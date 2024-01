Kutsu: Matkamessut Helsingin Messukeskuksessa 18.–21.1.2024

Hyvä toimittaja,

tervetuloa Matkamessuille 18.–21.1.2024 ja sen mediatilaisuuksiin! Alta löydät kootusti tietoa Matkamessujen aikana ja sitä ennen erityisesti medialle suunnatusta ohjelmasta.

Matkamessujen 2024 ennakkopressi järjestetään to 11.1.2024 klo 8.45–9.45. Tilaisuuteen on mahdollista ilmoittautua vielä etäyhteydellä (Teams), ilmoittaudu viimeistään 10.1. klo 12.00 mennessä täällä. Linkki tilaisuuteen tulee osallistumisvahvistuksessa, jonka hyväksyttyäsi saat myös automaattisesti kalenterikutsun.

Alta löydät tietoa Matkamessujen ja Caravan 2023 -messujen mediatilaisuuksista.

Destinations Breakfast

Torstaina 18.1. klo 8.30–9.30, Messukeskuksen Valo-kokoustila

Löydä isoimmat suomalaisten ja ulkomaisten matkailutoimistojen ja alueorganisaatioiden johtajat, sovi haastatteluja ja katsasta uutistarjontaa. Tilaisuus on tarkoitettu toimittajille ja somevaikuttajille, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

To 18.1. klo 14.00. Visit Estonia, Tallink Silja, Eckerö Line ja Viking Line

-infotilaisuus. Paikka: Helsingin Messukeskuksen Siipi, auditorio 201, pääsisäänkäynnin aulasta portaat ylös 2. kerrokseen (lehdistöhuoneen kanssa sama aulatila).

Tilaisuudessa julkistetaan uunituore Suomi-Viro-matkailijatutkimus, kuullaan laivayhtiöiden mietteet uudesta matkailuvuodesta ja Tartto, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2024, esittelee laajaa ohjelmaansa. Mukana myös musiikillinen tervehdys Tartosta sekä perinteiset alkumaljat ja pikkusuolaiset.

To 18.1. klo 11.00. Koli & Bomba osastolla 6f30. lehdistötilaisuus Skandinavian parhaaksi palkitun ulkoilukohteen Kolin reitistöuudistuksista, -tapahtumista sekä alueen uudistuneesta matkailutarjonnasta. Paikalla tilaisuudessa myös maailmanmestari Kaisa Mäkäräinen. Osasto 6 F 30.

To 18.1. klo 13.00. Mediatilaisuus osastolla 6f10. Pohjois-Karjalan messuosasto rakennetaan Hiil Oy:n uudesta innovaatiosta, kierrätetystä ja hiilletystä puusta! Ohjelmasta vastaa maailman ensimmäinen yhteissoittokantele, joka on arvostetun Koistinen Kanteleen uusin innovaatio.

Perjantai 19.1. klo 8.30 Helsingin Caravan 2023 -messujen tiedotustilaisuus, Caravan Stage. Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen sähköpostitse: teija.armanto@messukeskus.com

Tutustu Matkamessujen laajaan ohjelmatarjontaan aina Alvar Aallon reitistä Kongojoen risteilyyn!

Matkamessuilla on ohjelmaa ja esityksiä viidellä eri lavalla: Adventure Stage, Matkatieto (kuluttajapäivinä Nordic), Second Home, We love Cruises ja Meet the World Stage. Lavoilla on nimensä mukaisesti ohjelmaa matkailun eri näkökulmista ja teemoista sekä elämyksellisistä esityksistä erilaisiin kokemuksiin ja vinkkeihin, Lisäksi Tasty travelissa ja Caravan-messuilla on omat lavansa. Ammattilaispäivänä to 18.1. ohjelmaa on Matkatietolavalla ja Meet the World Stagella. Tarkat tiedot Matkamessujen koko ohjelmasta löydät täältä.

Ohjelmatärppejä 18.-19.1.2024

To 18.1. 9.30–11.00. Matkatieto-lava: Tutkimuksella tulosta! – Yhteistyössä Suomen matkailututkimuksen seura. Suomen matkailualan liitto järjestää yhteistyössä Suomen Matkailututkimuksen seuran kanssa seminaarin, jossa seuran jäsenet esittelevät uusimpia tutkimustuloksiaan. Tutkimukset käsittelevät matkailuelinkeinon ajankohtaisia teemoja. Esitykset ovat tiiviitä paketteja ja pääpaino on tutkimustuloksissa.

To 18.1. 11.05–11.30 Meet the World Stage. Welcome to Matka Travel Fair 2024: Helsinki – the most sustainable tourism destination in the world.

The City of Helsinki aims to be the most sustainable tourism destination in the world. Speakers: Tourism Director Nina Vesterinen and Senior Advisor, Sustainable Tourism, Jukka Punamäki, Tourism and Destination Management Unit, City of Helsinki.

To 18.1. 11.15–12.15 Matkatieto-lava. Paneelikeskustelu tekoälyn mahdollisuuksista ja sen hyödyntämisestä matkailutoimialalla – Yhteistyössä Visit Finland

To 18.1. 11.30–12.00 Welcome to Matka Travel Fair 2024: Tourism trends and best experiences in Spain in 2024. Julio Jiménez, Director of the Spanish Tourism Office in Helsinki, will be presenting at MATKA's opening ceremony the tourism highlights for Spain in 2024

To 18.1. 12.30–12.50 Matkatieto-lava. Vuoden matkailualue -kilpailun julkistus – Yhteistyössä TAK, SUOMA ja Visit Finland.

To 18.1. 15.30 Matkatieto-lava. Matka 2024 vastuullisuuskilpailun pitchausfinaali.

Viisi finalistia pitchaa Suomen Messusäätiön 10 000 euron palkintorahasta. Voittaja julkaistaan klo 16.30.

Pe 19.1. 11.30–12.30 Matkatieto-lava. Suomeen suuntautuvan matkailun näkymät.

Paneelikeskustelu ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun taloudellisesta merkityksestä ja alan tulevaisuudennäkymistä.

Pe 19.1. klo 13.00-13.30 Meet the World -lava.

An exploraction Cruise on the Congo River.

Akkreditoidu tapahtumaan ennakkoon

Median edustajat voivat akkreditoitua Matkamessuille ennakkoon Messukeskuksen uutishuoneessa www.messukeskus.com/uutishuone

Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Lehdistökeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.

Kuvia median käyttöön

Kuvia edellisistä tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen kuvapankista http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, tapahtumaviestintä: Anu-Eveliina Mattila, p. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 18.–21.1.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälinen matkailun ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 17.1.2024. Helsingin Caravan-messut järjestetään 19.–21.1.2024. | www.matkamessut.fi | LinkedIn @matkatravelfair | #Matkamessut #Matka2024 #MatkaTravelFair