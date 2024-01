CES 2024: Bosch panostaa sähköiseen liikkumiseen ja vetyyn

”Jotta tuleviin energiantarpeisiin voidaan vastata entistä resurssitehokkaammin, me Boschilla ajattelemme energiankulutuksen uusiksi ja panostamme kaksiteräiseen malliin: sähköistämiseen ja vetyyn. Tavoitteenamme on optimoida perinteisten energialähteiden käyttö edistämällä liikenteen, liikekiinteistöjen ja kotitalouksien sähköistämistä. Näin voidaan turvata vähäpäästöinen tulevaisuus. Hyödynnämme myös uusia ja kestäviä energianlähteitä, ja tässä vedyllä on keskeinen asema”, Robert Bosch GmbH:n johtoryhmän jäsen Tanja Rückert totesi Las Vegasin CES 2024 ‑messuilla.

Tehokkaampaa sähköistämistä Boschin teknologioilla

Automaattisen pysäköintipalvelun latauksen taustalla oleva uusi teknologia on saanut CES® 2024 Innovation Award -palkinnon. Älypuhelimella helposti ohjattavan innovaation ansiosta itse pysäköivät sähköautot voidaan ladata automaattisesti.

Tämä on toinen syy siihen, miksi Bosch panostaa innovatiiviseen puolijohdemateriaaliin piikarbidiin, joka on sähköisen liikkumisen keskeinen komponentti. Bosch on valmistanut piikarbidisiruja Saksan Reutlingenissa vuodesta 2021 lähtien ja nyt yhtiö investoi yli 1,5 miljardia dollaria uuteen tehtaaseen Kaliforniassa vastatakseen kasvavaan kysyntään. Tavoitteena on kymmenkertaistaa tuotanto vuoteen 2026 mennessä.

Bosch edistää aktiivisesti vetyä tulevaisuuden liikkumisen kantavana voimana

Bosch panostaa ajoneuvojen polttokennoihin, joiden massatuotanto alkoi äskettäin Stuttgartissa. Polttokennot ovat keskeisessä asemassa raskaiden ajoneuvojen voimansiirtojärjestelmissä. Bosch on jo saanut ensimmäiset tilaukset Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa toimivilta kuorma-autojen valmistajilta. Yhtiö kehittää myös komponentteja vetymoottoriin, joka muuntaa polttoaineen suoraan energiaksi muuntamatta sitä ensin sähköksi. Vihreää vetyä käyttävä moottori on käytännössä hiilineutraali. H 2 -moottorin arvioidaan tulevan markkinoille tänä vuonna.

Vetyteknologioihin investoidaan eri maissa ja toimialoilla kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinto tukee H 2 -infrastruktuurin kehittämistä ja on investoimassa 7 miljardia dollaria vetylaitosten rakentamiseen.

Kodinkoneiden uudet ominaisuudet pienentävät sähkölaskua

Bosch varustaa uusimman astianpesukoneiden sukupolvensa ensimmäistä kertaa MySchedule-toiminnolla. Sillä pesuohjelman käynnistys voidaan ajoittaa automaattisesti ajankohtaan, jona sähkö on halpaa tai vihreää sähköä on saatavilla.

Myös sähkötyökalujen ammattikäyttäjille on hyviä uutisia: Bosch ilmoitti CES 2024 ‑messuilla uusista kumppaneista sähkötyökalujen AMPShare-akkujärjestelmässä. Mukana on jo yli 30 kumppania kaikkialta maailmasta. Bosch AMPShare on useiden tuotemerkkien akkujärjestelmä, jonka avulla kaupan ja teollisuuden ammattimaiset toimijat voivat siirtyä joustavasti työkalumerkistä toiseen akkua vaihtamatta.