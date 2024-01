Auschwitzin rakastavaiset on pakahduttava tositarina mahdottomasta rakkaudesta

Suomenkielinen yleisö pääsee nauttimaan tammikuussa Jens Lapiduksen Top Dog -sarjan upeasta viidennestä osasta 20.12.2023 13:00:00 EET | Tiedote

​Jens Lapidus (s. 1974) on ruotsalaisen dekkarikirjallisuuden tähti, joka nousi maailmanmaineeseen Stockholm Noir -trilogiallaan. Lapiduksen kirjoja on myyty Ruotsissa yli miljoona kappaletta ja niitä on käännetty 30 kielelle.​ Top Dog -sarja on huippusuosittu niin kirjoina kuin tv-sarjana. Sarjan viides osa Kuollut mies kulkee julkaistaan tammikuussa Petri Stenmanin suomennoksena.