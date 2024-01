Kauppakeskus Willa ylitti 8 miljoonan kävijän rajapyykin

Vuonna 2012 avattu kauppakeskus Willa on yli sadan liikkeen ja palvelun kauppakeskus

Hyvinkään ytimessä. Vuokrattavan liiketilan mukaan laskettuna 54 000 m² kokoinen Willa

on Suomen 11. suurin kauppakeskus. Kauppakeskus Willa muodostuu kolmesta eri

kiinteistöstä, joiden omistajat ovat Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt ll,

Varma ja HOK-Elanto.