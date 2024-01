Aikasarja-analyysiin perustuva uusi menetelmä helpottaa urheilun kynnysarvojen määrittämistä

Uusi professuuri edistää sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta hyvinvointialueilla 22.12.2023 12:44:43 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueet ja Tampereen yliopisto ovat perustaneet yhteisen professuurin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen. Professuurin tavoitteena on edistää tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä erityisesti sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta hyvinvointialueilla. Palvelujen vaikuttavuus on keskeinen periaate, kun sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan. Tutkimusperustainen tieto on avainasemassa uusien hyvinvointialueiden kehittäessä toimintaansa.