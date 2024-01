Kuvantamisen alan johtava tiedekonferenssi Tampereella syksyllä 2026

Konferenssin järjestäjä on maailman suurimman teknisen asiantuntijajärjestö IEEE:n alainen signaalinkäsittelyn ammattikunta (engl. Signal Processing Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers).Kansainväliseen järjestelytoimikuntaan kuuluu useita kuvantamisen alan tutkijoita ja ammattilaisia Tampereen yliopistosta ja paikallisista yrityksistä.

Tampere on kuvantamisen tutkimuksen ja kehityksen maineikas keskittymä

Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan Tampere on ollut kuvantamisen teknologian ja tuotekehityksen kehto. Tällä hetkellä kaupungin alueella toimii yli 30 eri kokoista yritystä, jotka keskittyvät kuvantamisen eri osa-alueisiin. Niistä osa on paikallista alkuperää ja toiset monikansallisia.

Tampereen yliopisto on asettanut kuvantamistutkimuksen yhdeksi strategiseksi profilaatioalakseen kuvantamisen tutkimusalusta Imaging Research Platformin myötä. Tavoitteena on vakiinnuttaa asema kuvantamisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kansainvälisesti johtavana yliopistona. Tampereen yliopistossa on monia kuvantamisen huippututkijoita, joiden myötävaikutus alalle on merkittävä.

– ICIP on maailman vaikutusvaltaisimman teknisen alan järjestön lippulaivakonferenssi. Se on maailmanlaajuisesti hyvin arvostettu signaalinkäsittelyn asiantuntijayhteisön keskuudessa, ja sen vuosittainen tapahtumapaikka ja järjestäjät valitaan vaativan tarjouskilpailun kautta. Konferenssin järjestäminen Tampereella on merkittävä osoitus tutkimuksemme korkeasta tasosta kuvantamisen alalla. Olemme ylpeitä tästä saavutuksesta. Tampere on maailman tunnetuimpia kuvantamisen ja kuvankäsittelyn keskittymiä, Tampereen yliopiston vararehtori Jarmo Takala kuvailee.

– Konferenssin myötä Tampere varmistaa ja vakiinnuttaa asemaansa yhtenä maailman merkittävimmistä kuvantamisen tutkimuksen ja kehityksen keskuspaikoista. Maailmanlaajuista yhteisöä ajatellen Tampere on paras paikka kokea ainutlaatuinen kuvantamisen ja kuvankäsittelyn tiedon ja asiantuntijuuden yhteenliittymä, sanoo järjestelykomitean puheenjohtaja, professori Atanas Gotchev Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn tutkimuskeskuksesta.

Vahva kuvantamisosaaminen tuo konferenssin Tampereelle

Alueen yritykset, tutkimus- ja koulutusinstituutiot sekä kuvantamisteknologian kehittämisessä ja soveltamisessa mukana olevat ammattilaiset ovat kaikki verkostoituneet kuvantamisen TIMES-ekosysteemin (Tampere Imaging Ecosystem) kautta.

Ekosysteemin tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita sekä edistää yhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia kuvantamisen alalla. Ratkaisevaa Tampereen valitsemisessa ICIP 2026 -konferenssin tapahtumapaikaksi oli merkittävä akateemisen tutkimuksen ja teollisen kehityksen symbioosi.

– Tämä on laajin kansainvälinen kuvantamisalan tapahtuma vuosiin, jonka olemme onnistuneet houkuttelemaan tänne. Kyseessä ei ole vain erinomainen tapa esitellä Tampereen tuotekehityksen tasoa kansainväliselle yleisölle, vaan myös korvaamaton verkostoitumismahdollisuus paikallisille yrityksille saada tavata johtavia asiantuntijoita ympäri maailmaa, Business Tampereen asiakkuusvastaava Oliver Hussey kertoo.

Tampere on paikka kansainvälisten konferenssien järjestämiseen

Muun muassa kaupungin kauneus, luonnonläheisyys ja sujuvat matkustusyhteydet edesauttoivat tarjouskilvan voittamisessa ja tapahtuman saamisessa Tampereelle. Tampereen kaupunki on asettanut kansainvälisten huippukonferenssien isännöinnin etusijalle. Konferenssitoimisto Tampere Convention Bureaun osaava, omistautunut ja asiantunteva tiimi tukee konferenssin järjestäjiä, jotta he voisivat hyödyntää kaupungin hienoa antia parhaalla mahdollisella tavalla.

– Tampere on tieteen ja tutkimuksen kaupunki, joka tarjoaa monipuoliset puitteet maailmanluokan konferensseille. Pidämme erittäin tärkeänä, että kaupunkimme on paikka tutkimusyhteisön ja yritysten kohtaamiselle, ja pyrimme jatkamaan sen perinteitä huipputekniikan osaamisen keskittymänä, sanoo Teppo Rantanen, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Tampereen kaupungilta.