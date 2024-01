Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2023 (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi vuonna 2023 yhteensä 20 henkilöä. Liikennekuolemista 9 tapahtui Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa 4 ja Pohjois-Savossa 7. Kuolleiden määrä väheni seitsemällä vuoteen 2022 verrattuna.

Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 310. Alustavien tietojen perusteella loukkaantuneita on 88 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Etelä-Savossa liikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni 33:lla. Taustatekijöinä loukkaantumisiin nousivat erityisesti ajoterveys ja liian suuret ajonopeudet. Pohjois-Savossa loukkaantuneiden määrä väheni 51:llä. Pohjois-Savon liikennekuolemissa korostuivat liian suuret ajonopeudet. Pohjois-Karjalassa loukkaantuneiden määrä väheni neljällä.

Liikennekuolemien määrä väheni seitsemällä

Viiden vuoden tarkastelujaksolla on liikennekuolemien määrässä ollut vaihtelua vuosien välillä. Vuonna 2023 liikenteessä kuoli 20 ihmistä, mikä on seitsemän vähemmän kuin vuonna 2022. Vuonna 2023 onnettomuuksissa menehtyneiden määrä on vähentynyt 11,3 % verrattuna vuosien 2019-2021 keskiarvoon.

Epävarma taloustilanne, etätöiden jatkuminen ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttavat liikenteen vilkkauteen Suomessa. Myös kohonneet polttoainekustannukset näkyivät tieliikenteen ajoneuvomäärissä. Ajoneuvomäärät pääteillä pienentyivät edellisvuodesta. Liikennemäärien supistuminen on ollut Suomessa vuoden 1996 jälkeen varsin harvinaista, sillä vuositasolla liikenne on supistunut edellisvuodesta pääteillä ainoastaan vuosina 2008, 2009 ja 2020. Suomalaisten ajonopeuksissa maanteillä ei toistaiseksi ole näkyvissä merkittävää muutosta. Kallistunut polttoaine ei ole myöskään näkynyt autojen keskinopeuksissa, jotka olivat edellisvuosien tasolla.

Itä-Suomen liikennekuolemissa vuodelta 2023 erottuu taustatekijänä erityisesti ajonopeudet; kova ajonopeus tai liian suuri tilannenopeus. Ajonopeudet ovat olleet taustatekijänä yli puolessa Itä-Suomessa sattuneista liikennekuolemista. Onnettomuuksista seitsemän onnettomuutta on ollut suistumisonnettomuuksia ja seitsemän kohtaamisonnettomuuksia.

Alkoholi on ollut osasyynä noin joka neljännessä liikennekuolemassa. Heikentynyt ajoterveys oli kolmanneksessa tapauksissa taustalla. Itä-Suomen liikennekuolemat sattuvat koko maata useammin henkilöautoissa. Osallisten iän mukaan ei 2023 aineistossa noussut esiin erityistä riskiryhmää. Menehtyneet olivat iältään 17–90 vuoden välillä. Onnettomuuksien taustatiedot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin ja OTI:n (Onnettomuustietoinstituutti) aineistoon tutkijalautakuntien selvityksistä.

Rattijuopumusten määrät ovat laskeneet edellisvuodesta. Törkeiden rattijuopumusten määrä oli 735. Määrä laski vuodesta 2022 62:llä. Rattijuopumuksesta epäiltyjä oli 1026, joka laski edellisvuodesta 24:llä. Kokonaisuudessa rattijuopumusten määrä liikkuu edelleen 1800 paikkeilla. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde.

Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita ja toimenpiteitä tehdään tiestöllä

Valtatie 5:n parantamista jatketaan Mikkelin eteläpuolella välillä Hurus–Hietanen. Suonenjoelle rakennettiin kiertoliittymä Jalkalantien (mt15290), Kuopiontien (mt16193 /mt16194) ja Karttulantien (mt16196) risteykseen sekä Kiteelle kävely- ja pyöräilyväylä Puhoksentien (mt486) varteen. Tiesuunnitelmia on tehty mm. valtatie 5:llä Leppävirta–Kuopio-välillä ja Nerkoon kohdalla, valtatiellä 23 Karvion kanavan kohdalla sekä valtatiellä 9 Riistaveden ja Ylämyllyn kohdilla. Pienempinä toimina esimerkiksi liikennemerkkipylväiden näkyvyyttä on tehostettu heijastavilla varsilla suojatie- ja keskisaarekkeissa.

Liikenneturvallisuutta edistetään yhdessä

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta, hyvinvointialueilta ja aluehallintovirastosta. Itä-Suomen kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa, jonka tavoitteena on pitää ruohojuuritason liikenneturvallisuustyö aktiivisena kunnissa. Toimija ja Liikenneturva olivat vuonna 2023 mukana kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ja avusti erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Itä-Suomen alueella tehdään seutukunnittain liikenneturvallisuussuunnitelmia, joiden perusteella kuntien liikenneturvallisuutta parannetaan esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisella, erityisesti liikennemerkkimuutoksilla ja nopeusrajoituksia tarkistamalla. 30 aluenopeusrajoituksiin siirtyminen taajamien alueella on yksi vaikuttava tekijä liikenneturvallisuuden paranemisessa.

Liikenneturvan toiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ja nuorten liikennekasvatuksen edistämiseen. Punainen Liitu -tilaisuudet pidettiin yhteistyötahojen kanssa Varkaudessa ja Pieksämäellä, joista Pieksämäellä oli oma esitys myös vanhemmille. Liikenneturva piti liikenneturvallisuusaiheisia pakopelejä toisen asteen oppilaitoksissa. Savonlinnassa tehtiin laajaa monialaista yhteistyötä nuorten liikenneturvallisuuden parantamisessa. Pohjois-Karjalan yläkouluissa järjestettiin viikon pituinen kiertue, jossa vakavasti loukkaantunut kouluttaja kertoi omasta liikenneonnettomuudestaan nuorille sekä pidettiin mopotilaisuuksia yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisin ja yhteistyötahojen kanssa pidettiin valo- ja heijastinratsiat Joensuussa, Kiteellä, Kuopiossa ja Mikkelissä sekä turvaistuinratsia Mikkelissä.

Liikenneturva toi yleisötapahtumissa esille liikennesääntötietoutta ja turvalaitteiden hyötyjä sekä lukuisissa iäkkäiden teematilaisuuksissa nostettiin esille ajokunnon merkitystä. Useiden työpaikkojen kanssa tehtiin yhteistyötä työikäisten työmatkaturvallisuuden edistämisessä. Liikenneturva osallistui myös seutukuntien liikennejärjestelmätyöhön ja Itä-Suomen liikennestrategian laadintaan.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma toteuttaa liikenneturvallisuuden nollavisiota

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui marraskuussa 2023. Suunnitelma toimeenpanee valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa Itä-Suomen erityispiirteet huomioiden sekä luo puitteet suunnitelmalliselle liikenneturvallisuustyölle tulevina vuosina.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on huomioitu kaikki liikennemuodot: tieliikenne, raideliikenne, vesiliikenne, maastoliikenne ja ilmailu. Vuosille 2024–2030 laaditun toimenpideohjelman painopiste on kuitenkin tieliikenteessä, jossa ovat myös suurimmat liikenneturvallisuuden haasteet. Suunnitelmassa on kuvattu kaikkiaan 115 toimenpidettä, joiden avulla liikenneturvallisuuden suunta pyritään kääntämään tavoitteiden mukaiselle uralle kaikissa liikennemuodoissa. Suunnitelmassa korostuvat laaja keinovalikoima sekä useiden toimijoiden työpanos ja yhteistyö.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Yksikön päällikkö Terhi Nissinen 029 5026 748

Liikenneturva

Koulutusohjaaja Erkka Savolainen (Pohjois-Savo), p. 020 7282 397

Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (Etelä-Savo), p. 020 728 2395,

Yhteyspäällikkö Tomi Rossi (Pohjois-Karjala), p. 020 728 2388

Itä-Suomen poliisilaitos

Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193