Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Himoksen Länsirinteiden juurelle 121 lomahuoneiston kokonaisuuden – majoituskapasiteettia lähes 500 henkilölle

Osuuskauppa Keskimaa solmi esisopimuksen Himos-Yhtiöt Oy:n kanssa kolmen tontin ostamisesta Himoksen Länsirinteiden juurelta 15. maaliskuuta 2023. Keskimaan hallitus teki myönteisen päätöksen hankkeen käynnistämisestä 9. tammikuuta 2024.

– Olemme innoissamme Keskimaan hallituksen tekemästä päätöksestä tämän meille historiallisen suuren matkailuhankkeen käynnistämisestä. Uskomme vahvasti, että investointimme Himokseen on merkittävä lisä koko alueen matkailun edistämiselle ja vahvistaa edelleen Himoksen asemaa keskisuomalaisena matkailukohteena. Olemme valmistelleet investointipäätöstä huolella ja rakentamiskustannuksien investointilaskelmien valmistuttua päätimme aloittaa Himoksen hankkeen edistämisen. Seuraava askel meillä on rakentamiseen liittyvien urakkasopimusten viimeistelyt ja pääurakoitsijoiden valinnat. Tavoitteena on päästä aloittamaan rakentaminen toukokuussa 2024, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaan ostamilla tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 9 000 kerrosneliömetriä. Alueelle rakennetaan kolmen kiinteistön kokonaisuus, joihin on suunniteltu 121 korkeatasoista huoneistoa, joissa kussakin on 1–3 makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Vuodepaikkoja on yhteensä lähes 500. Huoneistoja vuokrataan hotellimaisesti vuorokausiperiaatteella. Jokaiselle huoneistolle on suunniteltu oma pysäköinti. Pysäköintialueelle on suunniteltu ABC-sähkölatausmahdollisuus sähköautoille. Lisäksi Keskimaa on sopinut rakennusten edessä olevan pysäköintialueen ostamisesta Himos Ski & Golf Chalets Oy:ltä yleiseen pysäköintiin sekä hankkeen käyttöön.

Lähimpänä rinnettä sijaitsevan talon ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan sisätiloiltaan 180-paikkainen ravintola terasseineen. Lisäksi kiinteistöihin tulee urheiluvälineiden säilytys- ja huoltotilat, pesula sekä S-market Jämsän ruoan verkkokaupan noutopiste.

− Perinpohjaisen valmistelun ja suunnittelutyön päätteeksi olemme iloksemme nyt vaiheessa, jossa myönteinen investointipäätös on tehty. Himos on vuosia ollut meille mielenkiinnon kohde ja nyt olemme löytäneet sinne toimivan konseptin, jota on hiottu huolella istumaan alueen tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Olemme ylpeitä päästessämme kehittämään uudenlaisen palvelukokonaisuuden Himoksen parhaalle paikalle keskelle eri kausien aktiviteetteja, aivan laskettelurinteiden ja Himos Areenan tapahtumien viereen, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan majoitus- ja ravintola-alan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Tavoitteena on päästä aloittamaan hankkeen rakentaminen keväällä 2024. Kokonaisuuden arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelu Oy ja huoneistojen ja ravintolan alustavat sisustussuunnitelmat ovat sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design Oy:n käsialaa.

− Olemme suunnitelleet hanketta huolella viimeisen vuoden ajan ja seuraavaksi alkaa tarkempi suunnittelutyö ja päätökset muun muassa ravintolan liikeideasta, kohteen nimestä ja toiminnallisista yksityiskohdista. Ketjuravintoloiden liikeideat eivät sellaisenaan palvele tässä kohteessa, joten suunnitteilla on täysin uniikki ravintolakokonaisuus. Näistä päätöksistä pääsemme kertomaan lisää hankkeen edistyessä, Kunelius avaa.

Lomahuoneistoihin suunnitellut huoneistot ovat Himokselle uudenlaista chalet-tyyppistä loma-asumista, jossa asiakas voi nauttia laadukkaasta, viihtyisästä majoituksesta ja lomailun helppoudesta ski-in ski-out -mallilla. Huoneistoihin on suunniteltu digitaalinen palvelukonsepti, jossa ei ole perinteisen hotellin vastaanottoa.

− Olemme alustavasti laskeneet, että työvoimatarve tulee olemaan noin 15 henkilöä. Lisäksi kohde työllistää luonnollisesti ostopalveluina muun muassa siivouksen, huollon ja vartioinnin kautta, kertoo Pasi Kunelius alustavista arvioista työllistämisen näkökulmasta.

Keskimaan investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan noin 32 miljoonaa euroa sisältäen kiinteistön ja kalusteet. Urakoitsijaneuvottelut ovat vielä käynnissä ja niitä viimeistellään myönteisen rakennuspäätöksen myötä.