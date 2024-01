Educa-messut tammikuun lopussa – Helsingin osaston teemana hyvinvoinnin edistäminen

Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa 3.1.2024 11:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 2017 syntyneiden helsinkiläisten lasten ensimmäinen koulupäivä on torstai 8.8.2024. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti 8.–28.1.2024 tai käymällä koululla 24.1.2024. Tulevan syksyn ekaluokkalaisille on lähetetty lokakuun 2023 lopussa Tervetuloa kouluun -opas, jossa on kattavasti tietoa koulun aloittamisesta. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy myös osoitteesta edu.hel.fi/tervetuloakouluun.