Muutoksia Päijät-Hämeen alueen laboratoriopalveluissa

Kruunupyyn laboratorioiden aukioloaikoihin muutoksia / Ändrade öppettider i laboratorierna i Kronoby kommun 5.1.2024 09:27:46 EET | Tiedote

Kruunupyyn alueen laboratorioiden aukioloajat muuttuvat: Kruunupyyn laboratorio on 8.1.2024 alkaen avoinna tiistaisin ja perjantaisin. Teerijärven laboratorio on 22.1.2024 alkaen avoinna torstaisin sekä parillisten viikkojen tiistaisin. Alavetelin laboratorio on 22.1.2024 alkaen avoinna parittomien viikkojen keskiviikkoisin. Toimipisteet ovat aukiolopäivinä avoinna klo 7.30−11. Myös muualla Pohjanmaalla on vuoden 2024 alussa tehty muutoksia laboratoriopalveluihin: Pohjanmaa: Muutoksia laboratoriopalveluissa vuoden 2024 alusta alkaen – Fimlab. Pohjanmaan alueen asukkaat voivat asioida kaikissa alueen laboratorioissa. Ajankohtaiset toimipistetiedot voit tarkistaa osoitteessa fimlab.fi/toimipisteet-ja-aukioloajat. // Öppettiderna i laboratorierna i Kronoby kommun ändras: Laboratoriet i Kronoby är från och med 8.1.2024 öppet på tisdagar och fredagar. Laboratoriet i Terjärv är från och med 22.1.2024 öppet på torsdagar och under jämna veckor på tisdagar. Laboratoriet i Nedervetil är från och