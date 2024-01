Digi- ja väestötietovirastoon on nimitetty uusia johtajia

Digitalisaatio tarjoaa keinoja myös Digi- ja väestötietoviraston oman toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2020 toimintansa aloittanut virasto on kehittänyt palveluja, prosesseja, ohjeita ja toimintatapoja valtakunnallisesti toimiviksi. Tällä hetkellä virastossa panostetaan erityisesti asioinnin, asianhallinnan ja palvelutuotannon modernisointiin. Tavoitteena on, että asioiden hoitaminen viranomaisten kanssa olisi kaikille mahdollisimman sujuvaa riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu tai asioi.

Eero Konttaniemi kehitys- ja tietohallintojohtajaksi

HTM Eero Konttaniemi aloitti kehitys- ja tietohallinto -yksikön johtajana 1.10.2023. Konttaniemi siirtyi Digi- ja väestötietovirastoon Maahanmuuttovirasto Migristä, jossa hän toimi vastaavissa tehtävissä. Konttaniemi on aikaisemmin työskennellyt mm. Väestörekisterikeskuksessa ja Poliisihallituksessa.

- On hienoa olla johtamassa Digi- ja väestötietoviraston kehitystä ja tietohallintoa ja siten edistää koko yhteiskunnan digitalisaatiota, Eero Konttaniemi kertoo.

Kati Pärnänen henkilöstöjohtajaksi

VTM Kati Pärnänen on nimitetty henkilöstöjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Pärnänen on aikaisemmin työskennellyt vastaavissa tehtävissä oikeusministeriössä. Pärnänen on myös työskennellyt viestintäjohtajana oikeusministeriössä ja viestintäpäällikkönä mm. sisäministeriössä sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.

- Lähden innolla kehittämään yhä parempaa työyhteisöä yhteistyössä koko organisaation kanssa, toteaa Kati Pärnänen.

Pirkko Anttila ja Heidi Rantatulkkila uusien henkilöasiakaspalvelu- ja väestötietopalvelut-yksiköiden johtoon

Digi- ja väestötietovirasto haluaa tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua sekä ennakoida ja tuoda joustoa sisäisten resurssien käyttöön. Virastossa tehtiinkin syksyllä organisaatiomuutoksia toiminnan kehittämiseksi ja sen sujuvoittamiseksi. Samassa yhteydessä virastoon nimitettiin kaksi uutta johtajaa.

OTK, VT Pirkko Anttila on nimitetty henkilöasiakaspalvelu-yksikön johtajaksi ja OTK, VT Heidi Rantatulkkila väestötietopalvelut-yksikön johtajaksi. Uudet johtajat aloittivat tehtävissään 1.1.2024.

- Olen hyvin iloinen, että voin henkilöasiakaspalvelu-yksikön johtajana kehittää viraston asiakaslähtöistä toimintaa ja edistää palveluidemme digitalisaatiota, sanoo Pirkko Anttila.

- Pidämme uudessa organisaatiossa huolta siitä, että asiakkaat saavat lisää itsenäisiä onnistumisia ja mietimme, miten arjen työtä voidaan tehdä ja johtaa entistä sujuvammin. Nyt on lupa - ja vähän enemmänkin - innostua, kehittyä ja onnistua, kertoo Heidi Rantatulkkila.



Digi- ja väestötietovirasto toimii valtakunnallisesti ja työllistää noin 1000 henkilöä.