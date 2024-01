Vuoden Professori 2024 Ursula Schwab jakaa selkeällä kielellä tutkittua tietoa ravinnosta

Schwab on ravitsemustieteen tunnettu edustaja ja kehittäjä. Hän on johtanut useita kansainvälisiä tutkimushankkeita, muun muassa ei-alkoholisidonnaisen rasvamaksan tutkimusta EU-komission rahoituksella.

”Professori Schwabin tutkimusala edellyttää yhteistyötä haastavissa koeasetelmissa eri osapuolten kesken, ja tulosten esille saaminen ja tulkitseminen on monen vuoden pitkäjänteisen työn tulos. Schwab on alallaan uranuurtaja ja pystynyt muuntamaan tutkimustuloksista käytännön suosituksia”, Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä perustelee Vuoden Professorin valintaa.

Schwab on myös mediasta tuttu asiantuntija, joka kertoo selkeällä kielellä tutkittua tietoa ravitsemuksesta ja oikoo sitä koskevia virheellisiä käsityksiä.

”Professori Ursula Schwab ottaa kantaa terveydenhuollon pulmakohtiin ja puhuu erityisesti pitkäjänteisen ennaltaehkäisevän työn puolesta. Ennaltaehkäisy säästää resursseja, mutta on ennen kaikkea inhimillistä ihmisten päästessä hoitoon ennen akuutteja tilanteita”, Jukka Heikkilä toteaa.

Schwab on erittäin aktiivinen julkaisija, vuosina 1992‒2023 hän on julkaissut 233 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia kansainvälisissä ja kotimaisissa lehdissä. Lisäksi hän on laatinut runsaasti omalle ammattikunnalleen ja suurelle yleisölle suunnattuja artikkeleita.

Itä-Suomen yliopiston ohella Schwab tutkii ja opettaa myös Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Schwab valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 2019 ja hän saanut Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja -arvonimen 2013 sekä Vuoden ravitsemustieteilijä -palkinnon 2010. Lisäksi hänelle on myönnetty European Association for the Study of Diabetes -organisaation Diabetes and Nutrition -tutkimusryhmän Nuoren tutkijan palkinnot vuosina 2000 ja 2002.

Ursula Schwab opiskeli Kuopion yliopistossa ja Bostonissa Tuftsin yliopistossa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1998 englanninkielisellä väitöskirjallaan, jonka nimi on suomennettuna ”Rasvamuunneltujen ruokavalioiden metaboliset vaikutukset terveillä naisilla ja henkilöillä, joiden glukoositoleranssi on heikentynyt”.