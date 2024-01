Maakunnan työ- ja koulutusmahdollisuudet isosti esillä Seinäjoki Areenassa

Tammikuiseksi perinteeksi muodostuneet Opinlakeus-messut sekä Meirän Rekry -rekrytointitapahtuma tekevät tiivistä yhteistyötä tulevissa tapahtumissa. Yhteistyön myötä molempiin tapahtumiin odotetaan ennätysyleisöä. Opinlakeus-messut ovat alueen suurin hakijatapahtuma ja Meirän Rekry puolestaan maakunnan suurin rekrytointitapahtuma. Vierailemalla molemmissa tapahtumissa kävijät saavat varsin kattavan käsityksen maakunnan työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä ja rohkeutta omaan ammattivalintaan ja urasuunnitteluun.

Meirän Rekryssä kohtaamisia, verkostoitumista sekä palveluita työnhaun tueksi

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston järjestämä Meirän Rekry on vakiinnuttanut paikkansa maakunnan suurimpana rekrytointitapahtumana. Tapahtumassa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja vuorovaikutus käy matalalla kynnyksellä. Mukana Meirän Rekryssä on työnantajia kattavasti eri aloilta ja tarjolla on sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita ja kausitöitä niin osa-aikaisena kuin kokoaikaisena. Avoimia työtehtäviä on tällä hetkellä tarjolla lähes 2500. Tapahtuma on sekä työnantajille että työnhakijoille kokonaan maksuton.

Meirän Rekryn messuvierailla on jälleen mahdollisuus osallistua maksuttomaan CV-kuvaukseen ja CV-pajaan, joten työnhakuasiakirjojen päivittäminen onnistuu messuilla näppärästi. Lisäksi luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja tekoälystä ja alanvaihdosta sekä vuoden 2023 esimerkillinen eteläpohjalainen työnantaja -tunnustuksen julkistaminen. Esimerkillinen työantaja -tunnustuksen tulevat jakamaan Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen sekä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi.

Opinlakeudesta vinkkejä ja vastauksia opintoihin sekä jatko- ja täydennyskoulutuksiin

Opinlakeus oppilaitosverkoston järjestämät Opinlakeus-messut tarjoavat sekä perusasteelta toiselle asteelle siirtyville nuorille että jatko-opiskelupaikkaa etsiville nuorille ja aikuisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin. Messuilla voi kohdata lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan koulutuksenjärjestäjät sekä useita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja ympäri Suomen.

Opinlakeuden esiintymislavalla on ohjelmaa sekä keskiviikkona että torstaina. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja muun muassa tekoälystä ja työssä jaksamisesta sekä erilaisia uratarinoita ja eri oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä. Opiskelijoiden osaaminen pääsee monipuolisesti esille myös messujen ennakkojärjestelyissä ja messupäivien toteutuksessa. Opinlakeudessa nähdään myös Puhetaitokilpailu 2024 finaali sekä Taitaja9 aluekilpailu, josta kaksi parasta joukkuetta jatkaa valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin.

Lisätietoja tapahtumista

Ajantasainen ohjelma ja infot tapahtumista löytyvät Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterista, Opinlakeus-messujen messuinfosta sekä Facebookista.