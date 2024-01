Vuoden 2023 Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto on myönnetty Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen Kaatumisen ehkäisyn toimintamallille

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli on saanut vuoden 2023 turvallisuuspalkinnon. Palkinnon myönsi Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta. Toimintamalli on tuotettu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallinnoimassa Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa, ja se on merkittävä panos alueen ikääntyvien asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi.