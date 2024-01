Kutsu: Rekrytointitapahtuma Talent Forum Vaasa korkeakouluopiskelijoille ja työnantajille 16. tammikuuta

Anu Bask Vaasan yliopiston puurakentamisen liiketoiminnan kehittämisen professoriksi 4.1.2024 12:05:05 EET | Tiedote

Kauppatieteen tohtori, dosentti Anu Bask on nimitetty Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professoriksi, soveltamisalana puurakentaminen. Kyseessä on viiden vuoden määräaikainen tehtävä. Professuuri on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimaa Epanet-tutkimusverkostoa.