SEA LIFE Helsingin uusi Tursas on saanut nimen

Turo nimeä ei valittu jättiläistursaalle sattumanvaraisesti, vaan se oli tulosta kovatasoisesta kilpailusta, joka järjestettiin Facebookissa ja Instagramissa. SEA LIFEn seuraajat saivat ehdottaa nimeä uudelle tulokkaalle ja lopulta voittajanimi Turo Tursas valittiinkin ylivoimaisena suosikkina. Nimeä oli ehdotettu useampaan otteeseen, ja niinpä voittaja arvottiin kyseistä nimeä ehdottaneiden kesken. Nimikilpailun voittaja pääsee kevään aikana kurkistamaan SEA LIFEn kulisseihin ja avustamaan akvaristeja Turon ruokinnassa ja hoitohetkessä.



Vaikka Turo esitteli aluksi ujomman puolensa, on se kotiutumisen myötä paljastunut oikein älykkääksi ja uteliaaksi kaveriksi. Erityisesti se on ihastunut joulun alla saamaansa helmitauluun, jonka helmien siirtely ja tunnustelu ovat tuoneet esiin sen leikkisän puolen. Aamuisin Turo myös nauttii piiloleikeistä henkilökunnan kanssa. Turo on taitava piiloutuja, sillä se pystyy ihon rakennetta ja väriä muuttamalla sulautumaan taustaansa.



Tervetuloa tutustumaan Turo tursaaseen ja kuulemaan hauskoja mustekalafaktoja. Turo ja muut merenalaiset asukkaat odottavat vierailijoita SEA LIFEssa, Linnanmäen vieressä osoitteessa Tivolitie 10, Helsinki.



SEA LIFE on avoinna lähes joka päivä, tarkemmat aukioloajat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.sealife.fi