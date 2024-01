Murha Ylämaalla on hurmaava dekkari, ja mikä parasta: se aloittaa sarjan!

Rannikkokylän rauha rikkoutuu, kun turistien suosimasta linnasta löytyy päätön ruumis. Samaan aikaan paikallisen hotellin vieras katoaa, ja hotellissa hermolomaa viettävä maineikas edinburghilainen rikostutkija Carlos saa heittää hyvästit viskintuoksuisille lomasuunnitelmilleen.

Hotellin keittiössä työskentelevä, Skotlannin jylhiin maisemiin hurmaantunut Halla on perehtynyt klaanihistoriaan ja päätyy auttamaan poliisia. Idyllisen hotellin henkilökunta ja vieraat ovat toinen toistaan syvemmällä ihmissuhdesotkuissaan, mutta voiko joku heistä olla kylmäverinen murhaaja?

Paula Hotti (s. 1982) on matkajournalisti ja tietokirjailija, joka on julkaissut mm. ginin sekä kahvilakulttuurin historiaa käsittelevät teokset. Hotti on asunut Skotlannin ylämaalla ja työskennellyt siellä mm. Michelin-ravintolan kokkina. Ennen ravintolaan pestautumistaan hän ei oikeastaan osannut tehdä kuin voileipiä, mutta lopuksi hän johti ravintolan jälkiruokaosastoa. Murha Ylämaalla on Paula Hotin esikoisromaani.

Murha Ylämaalla julkaistaan 11.1.2024.

Teos ilmestyy kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Anni Tani.

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi