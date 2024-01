Icelandairin matkustajamäärä kasvoi 17 prosenttia vuonna 2023

Joulukuussa 30 prosenttia matkustajista lensi Islantiin ja 17 prosenttia Islannista ulkomaille. Kauttakulkumatkustajia oli 45 prosenttia. Islannin sisällä matkusti 7 prosenttia matkustajista. Islannin lounaisosan maanjäristykset ja tulivuorenpurkaus eivät vaikuttaneet Icelandairin lentoaikatauluihin joulukuussa 2023, mutta tapahtumien saama kansainvälinen mediahuomio vaikutti negatiivisesti matkustajakysyntään, pääasiassa Islantiin tapahtuvan matkustamisen osalta.

Tästä huolimatta koneiden käyttöaste säilyi samankaltaisena kuin edellisvuoden joulukuussa, 72,4 prosentissa. Täsmällisyys oli 67 prosenttia. Islannin lennonjohdon työtaistelu vaikutti merkittävästi yhtiön lentojen ajantasaisuuteen ja suorituskykyyn joulukuussa.

– Vuonna 2023 matkustajamäärä jatkoi kasvuaan ja saavutti miltei ennätysvuotemme 2019 lukemat. Tämä on läpi vuoden jatkuneen Icelandairin tiimin väsymättömän työn ja omistautumisen ansiota. Haluaisin kiittää heitä kaikkia viime vuoden aikana tehdystä työstä, sanoo Icelandairin toimitusjohtaja Bogi Nils Bogason.

– Odotamme innolla alkanutta vuotta 2024. Lennämme reittiverkostossamme yli 50 kohteeseen, joista kolme on uusia kohteita – Färsaaret, Pittsburgh ja Halifax. Laivastomme uudistaminen jatkuu. Sen kohokohta on, kun tulevana syksynä otamme käyttöön upouudet Airbus-koneet laivastossamme. Tulossa on monia muitakin hankkeita, kuten pääkonttorimme muutto ennen vuoden loppua, Bogason jatkaa.

