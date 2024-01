Diplomiravintoneuvoja Leeni Viion uutuuskirja tarjoaa lapsiperheille eväät sokerin vähentämiseen

“Tiukkapipoisen valistuksen aika on ohi, tilalle tarvitaan myönteistä ruokapuhetta, konkreettisia vinkkejä ja herkullisia reseptejä sekä ruokailoa”, Leeni Viio toteaa kirjansa esipuheessa.

Energiatiheitä ja ylimaittavia elintarvikkeita on tarjolla runsaammin kuin koskaan, halvalla ja houkuttelevasti markkinoituina. Hyvää tekevät herkut -kirjassaan Viio tarjoaa herkullisia vaihtoehtoja äkkimakeille sokeripommeille. Kirjasta saat tietää, miksi lapset rakastavat makeaa, mikä on sopiva määrä sokeria ja miten voit vähentää lapsen sokerin saantia.

Kirjassa on myös mukana nopeasti valmistuvia, terveellisiä reseptejä arjen eri hetkiin. Maistuisivatko bataattipannukakut tai porkkana-mantelimuffinit? Entä banaani-kookoskeksit tai kaakaotryffelit? Näissä suussa sulavissa herkuissa vehnäjauho ja lisätty sokeri on korvattu ravitsevammilla aineksilla. Mukana on sekä ruokaisampia reseptejä että kevyempiä tarjottavia, joita on myös helppo ottaa mukaan evääksi.

Leeni Viio teki useita vuosia sitten itse elämäntapamuutoksen ja korvasi sokerilla ja pitkälle prosessoiduilla elintarvikkeilla kyllästetyn ruokavalionsa ravinteikkailla, värikkäillä ja luonnonmukaisilla valinnoilla. Nykyään kahden lapsen äitinä hän haluaa tarjota myös lapsilleen ravintoa, joka ei ole pelkkää polttoainetta, vaan myös laadukasta rakennusainesta kasvun ja kehityksen tueksi.

VTM, sosiologi Leeni Viio (s. 1984) on makeanhimoon perehtynyt diplomiravintoneuvoja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt teos Eroon makeanhimosta, joka perehtyi makeanhimon mekanismeihin ja ohjasi lempeästi kohti vähäsokerisempaa elämäntapaa ja kokonaisvaltaista muutosta.

Hyvää tekevät herkut on arvostelu- ja käsittelyvapaa 31.1.2024

