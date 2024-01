Annika Saarikko: Presidentiksi vastuuta väistämätön Rehn

Annika Saarikon mukaan presidenttiehdokkaiden erot ovat viime viikkojen keskusteluissa tulleet kirkkaasti esille, kun ehdokkaita on pyydetty vastaamaan vaikeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Siinä missä Olli Rehn on ottanut selkeästi kantaa esimerkiksi talouden ja työmarkkinoiden tärkeisiin kysymyksiin, on osa ehdokkaista pantannut mielipidettään ja jopa hermostunut näistä teemoista kysyttäessä. Ehdokkaista Alexander Stubb on kritisoinut ehdokkaiden sisäpoliittisten näkemysten käsittelyä.

- Suomen vakavaa tilannetta ei pidä valtionpääksi pyrkivien sivuuttaa. Hämmästelen, miksi Stubb välttelee vaikeisiin kysymyksiin vastaamista. Työmarkkinatilanne tulehtuu ja velkaantuminen kiihtyy. Presidenttiehdokkaiden on tarpeen kertoa kantansa maamme suuntaan. Talous on myös turvallisuuskysymys, Saarikko sanoo.



- Presidentti Niinistö ehdotti uudenvuodenpuheessaan talouden kunnostamiseen parlamentaarisen yhteisymmärryksen hakemista, Rehn on samalla linjalla. Aiempina vuosina presidentti Niinistö on vedonnut työmarkkinoilla sopimisen puolesta. Rehnin valinta merkitsisi vastuullisen unilukkariuden jatkoa, Stubbin valinta merkitsisi muutosta passiiviseen presidenttiin, Saarikko summaa.



Saarikko huomauttaa, että Rehnin toiminta sekä vaalikampanjassaan että poliittisella urallaan tekee hänestä vankimman vaihtoehdon maan ulkopolitiikan johtoon. Ehdokkaista Rehn on selvittänyt parhaiten kovat painetestit, valtiomiestaitoa ja harkintakykyä osoittaen.





- Rehn ei ole tyytynyt koskaan poseeraamaan mukavuusalueellaan tai väistelemään vaikeuksia. Hän on ehdokkaista suoraselkäisin ja koetelluin. Painetestit EU-komission johtotehtävissä eurokriisin riehuessa hän läpäisi puhtain paperein. Olli Rehnistä Suomi saa tarvitsemansa vahvan presidentin, Saarikko sanoo.



- Vaaleissa on kyse kaikkien suomalaisten turvallisuudesta ja maamme ulkopolitiikan vakaasta hoidosta. Some-persoonan sijaan Rehnissä on ainekset vakaaksi ja vahvaksi presidentiksi.



- Nyt pitää valita presidentiksi ihminen, jolla on vakain käsi valtion johtamisessa. Kannustan jokaista äänestämään sydämellään.